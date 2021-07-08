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إيداع رئيس جنوب إفريقيا السابق "زوما" السجن

مواطنون اعتبروها لحظة تاريخية

بدأ رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم (الخميس)، تنفيذ عقوبة بالسجن 15 شهرًا بتهمة تحقير القضاء، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري وعقب أزمة اعتبر نشطاء أنها انتهت بانتصار سيادة القانون.

وحذرت الشرطة "زوما" من احتمال اعتقاله اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء؛ مما اضطره إلى تسليم نفسه إلى سلطات أحد السجون في بلدة إيستكورت الريفية، بمقاطعة كاوازولو-ناتال مسقط رأسه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ووصل "زوما" البالغ 79 عامًا، السجن في ساعة مبكرة اليوم، بعد أنْ قام بمحاولة قانونية أخيرة وحرض أنصاره المتشددين الذين احتشدوا أمام منزله الريفي، على التحدي.

ورحّب كثير من الجنوب إفريقيين بدخول "زوما" السجن، واعتبروا ذلك لحظة تاريخية.

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو (حزيران) الماضي، حكمًا غير قابل للاستئناف قضى بسجن "زوما" 15 شهرًا؛ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيداع رئيس جنوب إفريقيا السابق "زوما" السجن
سبق

بدأ رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم (الخميس)، تنفيذ عقوبة بالسجن 15 شهرًا بتهمة تحقير القضاء، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري وعقب أزمة اعتبر نشطاء أنها انتهت بانتصار سيادة القانون.

وحذرت الشرطة "زوما" من احتمال اعتقاله اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء؛ مما اضطره إلى تسليم نفسه إلى سلطات أحد السجون في بلدة إيستكورت الريفية، بمقاطعة كاوازولو-ناتال مسقط رأسه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ووصل "زوما" البالغ 79 عامًا، السجن في ساعة مبكرة اليوم، بعد أنْ قام بمحاولة قانونية أخيرة وحرض أنصاره المتشددين الذين احتشدوا أمام منزله الريفي، على التحدي.

ورحّب كثير من الجنوب إفريقيين بدخول "زوما" السجن، واعتبروا ذلك لحظة تاريخية.

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو (حزيران) الماضي، حكمًا غير قابل للاستئناف قضى بسجن "زوما" 15 شهرًا؛ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
10:00 PM

إيداع رئيس جنوب إفريقيا السابق "زوما" السجن

مواطنون اعتبروها لحظة تاريخية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم (الخميس)، تنفيذ عقوبة بالسجن 15 شهرًا بتهمة تحقير القضاء، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري وعقب أزمة اعتبر نشطاء أنها انتهت بانتصار سيادة القانون.

وحذرت الشرطة "زوما" من احتمال اعتقاله اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء؛ مما اضطره إلى تسليم نفسه إلى سلطات أحد السجون في بلدة إيستكورت الريفية، بمقاطعة كاوازولو-ناتال مسقط رأسه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ووصل "زوما" البالغ 79 عامًا، السجن في ساعة مبكرة اليوم، بعد أنْ قام بمحاولة قانونية أخيرة وحرض أنصاره المتشددين الذين احتشدوا أمام منزله الريفي، على التحدي.

ورحّب كثير من الجنوب إفريقيين بدخول "زوما" السجن، واعتبروا ذلك لحظة تاريخية.

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو (حزيران) الماضي، حكمًا غير قابل للاستئناف قضى بسجن "زوما" 15 شهرًا؛ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.

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