تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء.

الرياض.. القبض على شخص استغل قاصرًا وصوّرها في مشاهد خادشة هادي العصيمي سبق 2020-06-22 تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء. وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة العامة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 01:58 PM

الرياض.. القبض على شخص استغل قاصرًا وصوّرها في مشاهد خادشة "سناب الداخلية": تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة





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تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة العامة.