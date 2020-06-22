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الرياض.. القبض على شخص استغل قاصرًا وصوّرها في مشاهد خادشة

"سناب الداخلية": تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. القبض على شخص استغل قاصرًا وصوّرها في مشاهد خادشة
سبق

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة العامة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
01:58 PM

الرياض.. القبض على شخص استغل قاصرًا وصوّرها في مشاهد خادشة

"سناب الداخلية": تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة

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هادي العصيمي - الرياض
7
20,495

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة العامة.

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