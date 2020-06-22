الرياض.. القبض على شخص استغل قاصرًا وصوّرها في مشاهد خادشة

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة العامة.
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة العامة.شرطة منطقة الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة العامة.
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر، قام باستغلال فتاة قاصر وتصويرها في مشاهد خادشة للحياء.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة لإحالته للنيابة العامة.