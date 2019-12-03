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الأخبار المزيفة تشكل تهديداً خطيراً على قيم النزاهة والصدق في صناعة الإعلام

منصات الإنترنت السبب في نشرها

أجمع متحدثو جلسة "الحرب على الأخبار المضللة" في منتدى الإعلام السعودي، على أن الأخبار المزيفة تشكل تهديداً خطيراً على قيم النزاهة والصدق في صناعة الإعلام.

واستعرضت الجلسة الحرب في غرف الأخبار عبر العالم، ضد انتشار المعلومات المغلوطة بشكل متعمد، والتي يتم نشرها بواسطة منصات الأخبار على الإنترنت ومنصات الإعلام المجتمعي.

وأكد محرر صحيفة "عرب نيوز"، روس أندرسن على أهمية المبادرات لدعم نوعية الصحافة وتخليص المهنة من الممارسات غير الأخلاقية التي تسهم بنشرها عبر الإنترنت.

من جهته، اعتبر مراسل scmp لشؤون أوروبا ستيورت لاو، أن التهديد الآخر الذي يواجه اليوم الأخبار لا يأتي فقط من المنصات الاجتماعية والأخبار المضللة، وإنما من الهجمات الإلكترونية عبر خدمات الاتصال بالإنترنت.

فيما قال كاتب ومحرر بشؤون الشرق الأوسط في "دويتشه فيله" رانير هيرمان إن المنصات الاجتماعية اليوم موضع اتهام لدورها السلبي في التجييش والتلاعب بالرأي العام، عن طريق نشر الأخبار المضللة والتلاعب بمشاعر المستخدمين.

وأكدت مراسلة ومنتجة أخبار "لاريسا عون" توسّع الشعور بانعدام الثقة بشركات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير، وتعاظم القلق بشأن الخصوصية من خلال الخوارزميات التي تستخدمها شركات الإنترنت، وتعتمد عليها لإعطاء أفضلية لمنشور على حساب آخر.

الحرب على الأخبار المضللة منتدى الإعلام السعودي صناعة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأخبار المزيفة تشكل تهديداً خطيراً على قيم النزاهة والصدق في صناعة الإعلام
سبق

أجمع متحدثو جلسة "الحرب على الأخبار المضللة" في منتدى الإعلام السعودي، على أن الأخبار المزيفة تشكل تهديداً خطيراً على قيم النزاهة والصدق في صناعة الإعلام.

واستعرضت الجلسة الحرب في غرف الأخبار عبر العالم، ضد انتشار المعلومات المغلوطة بشكل متعمد، والتي يتم نشرها بواسطة منصات الأخبار على الإنترنت ومنصات الإعلام المجتمعي.

وأكد محرر صحيفة "عرب نيوز"، روس أندرسن على أهمية المبادرات لدعم نوعية الصحافة وتخليص المهنة من الممارسات غير الأخلاقية التي تسهم بنشرها عبر الإنترنت.

من جهته، اعتبر مراسل scmp لشؤون أوروبا ستيورت لاو، أن التهديد الآخر الذي يواجه اليوم الأخبار لا يأتي فقط من المنصات الاجتماعية والأخبار المضللة، وإنما من الهجمات الإلكترونية عبر خدمات الاتصال بالإنترنت.

فيما قال كاتب ومحرر بشؤون الشرق الأوسط في "دويتشه فيله" رانير هيرمان إن المنصات الاجتماعية اليوم موضع اتهام لدورها السلبي في التجييش والتلاعب بالرأي العام، عن طريق نشر الأخبار المضللة والتلاعب بمشاعر المستخدمين.

وأكدت مراسلة ومنتجة أخبار "لاريسا عون" توسّع الشعور بانعدام الثقة بشركات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير، وتعاظم القلق بشأن الخصوصية من خلال الخوارزميات التي تستخدمها شركات الإنترنت، وتعتمد عليها لإعطاء أفضلية لمنشور على حساب آخر.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
05:03 PM

الأخبار المزيفة تشكل تهديداً خطيراً على قيم النزاهة والصدق في صناعة الإعلام

منصات الإنترنت السبب في نشرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجمع متحدثو جلسة "الحرب على الأخبار المضللة" في منتدى الإعلام السعودي، على أن الأخبار المزيفة تشكل تهديداً خطيراً على قيم النزاهة والصدق في صناعة الإعلام.

واستعرضت الجلسة الحرب في غرف الأخبار عبر العالم، ضد انتشار المعلومات المغلوطة بشكل متعمد، والتي يتم نشرها بواسطة منصات الأخبار على الإنترنت ومنصات الإعلام المجتمعي.

وأكد محرر صحيفة "عرب نيوز"، روس أندرسن على أهمية المبادرات لدعم نوعية الصحافة وتخليص المهنة من الممارسات غير الأخلاقية التي تسهم بنشرها عبر الإنترنت.

من جهته، اعتبر مراسل scmp لشؤون أوروبا ستيورت لاو، أن التهديد الآخر الذي يواجه اليوم الأخبار لا يأتي فقط من المنصات الاجتماعية والأخبار المضللة، وإنما من الهجمات الإلكترونية عبر خدمات الاتصال بالإنترنت.

فيما قال كاتب ومحرر بشؤون الشرق الأوسط في "دويتشه فيله" رانير هيرمان إن المنصات الاجتماعية اليوم موضع اتهام لدورها السلبي في التجييش والتلاعب بالرأي العام، عن طريق نشر الأخبار المضللة والتلاعب بمشاعر المستخدمين.

وأكدت مراسلة ومنتجة أخبار "لاريسا عون" توسّع الشعور بانعدام الثقة بشركات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير، وتعاظم القلق بشأن الخصوصية من خلال الخوارزميات التي تستخدمها شركات الإنترنت، وتعتمد عليها لإعطاء أفضلية لمنشور على حساب آخر.

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