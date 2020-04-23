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"بلدية" بلجرشي تُواصل جهودها لمكافحة كورونا واستعدادات رمضان

خطة احترازية مُحكمة ومكثفة على مدار الساعة وزيادة الطواقم الخدمية والرقابية

واصلت بلدية محافظة بلجرشي -ممثلة في إداراتها وأقسامها الخدمية والرقابية- تكثيف جهودها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز والمحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ضِمن جهود مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من انتشار العدوى، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة الفِرَق المسائية سامي بن جمعان آل خليف، بأنه استعدادًا للشهر الفضيل قامت بلدية محافظة بلجرشي مؤخرًا بوضع خطة احترازية مُحكمة ومكثفة على مدار الساعة، وزيادة عدد الطواقم الخدمية والرقابية بالميدان والعمل بثلاث فترات.

واستنفرت البلدية وكثّفت جهودها ضمن نطاق بلديتها والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وتعقيم عربات التسوق، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين؛ بما في ذلك معايير الامتثال لأنشطة الصحة العامة.

وأضاف "آل خليف": بدأت البلدية بتركيب أنابيب الزينة المضاءة والمجسمات الجمالية، وعمل لوحات التهنئة بالشهر الكريم بالشوارع الرئيسية والأماكن العامة في المحافظة.

وأشار رئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس عوض بن ملفي القحطاني، إلى أن هذه الإجراءات تسهم في التأكد من سلامة السكان وسلامة الغذاء المقدم لهم خلال فترة السماح بخروجهم من منازلهم لقضاء احتياجاتهم، من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا؛ لافتًا إلى أن فترة التجول خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

وقامت البلدية مؤخرًا باتخاذ عدة إجراءات وخطط احترازية بمشاركة الجهات المعنية؛ ومنها إغلاق أحد المسارات بطريق الملك فهد المقابل لسوق الخضار والفواكه، وتهيئة المواقف العمومية للمتسوقين، وتوفير مواقف خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير معقمات وكمامات وقفازات للمتسوقين؛ حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف القحطاني: "منذ بداية الجائحة نفّذت بلدية محافظة بلجرشي، عددًا من الإجراءات اليومية من متابعة الأسواق والمحلات التجارية والملاحم وجميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمهنية، وكذلك غسيل وتعقيم وتطهير يومي للمواقف الخاصة بالمجمعات التجارية المفتوحة وأسواق النفع العام، وكذلك الشوارع الحيوية التي تكثر فيها التجمعات وقت السماح بالتجول، وكذلك عمل رش يومي للقرى وتعقيم الصرافات الآلية؛ حرصًا على السلامة العامة؛ مبينًا أن البلدية بدأت بتجهيز ليات الزينة والمجسمات الجمالية وعمل اللوحات بالتهنئة بالشهر الكريم.

وأعربت بلدية محافظة بلجرشي، عن شكرها لملاك المنشآت والأسواق التجارية والعاملين بها، وسكانها من مواطنين ومقيمين، على تعاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومشاركتهم في التبليغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات وتطبيق بلدي 940.

بلدية محافظة بلجرشي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية" بلجرشي تُواصل جهودها لمكافحة كورونا واستعدادات رمضان
سبق

واصلت بلدية محافظة بلجرشي -ممثلة في إداراتها وأقسامها الخدمية والرقابية- تكثيف جهودها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز والمحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ضِمن جهود مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من انتشار العدوى، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة الفِرَق المسائية سامي بن جمعان آل خليف، بأنه استعدادًا للشهر الفضيل قامت بلدية محافظة بلجرشي مؤخرًا بوضع خطة احترازية مُحكمة ومكثفة على مدار الساعة، وزيادة عدد الطواقم الخدمية والرقابية بالميدان والعمل بثلاث فترات.

واستنفرت البلدية وكثّفت جهودها ضمن نطاق بلديتها والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وتعقيم عربات التسوق، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين؛ بما في ذلك معايير الامتثال لأنشطة الصحة العامة.

وأضاف "آل خليف": بدأت البلدية بتركيب أنابيب الزينة المضاءة والمجسمات الجمالية، وعمل لوحات التهنئة بالشهر الكريم بالشوارع الرئيسية والأماكن العامة في المحافظة.

وأشار رئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس عوض بن ملفي القحطاني، إلى أن هذه الإجراءات تسهم في التأكد من سلامة السكان وسلامة الغذاء المقدم لهم خلال فترة السماح بخروجهم من منازلهم لقضاء احتياجاتهم، من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا؛ لافتًا إلى أن فترة التجول خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

وقامت البلدية مؤخرًا باتخاذ عدة إجراءات وخطط احترازية بمشاركة الجهات المعنية؛ ومنها إغلاق أحد المسارات بطريق الملك فهد المقابل لسوق الخضار والفواكه، وتهيئة المواقف العمومية للمتسوقين، وتوفير مواقف خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير معقمات وكمامات وقفازات للمتسوقين؛ حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف القحطاني: "منذ بداية الجائحة نفّذت بلدية محافظة بلجرشي، عددًا من الإجراءات اليومية من متابعة الأسواق والمحلات التجارية والملاحم وجميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمهنية، وكذلك غسيل وتعقيم وتطهير يومي للمواقف الخاصة بالمجمعات التجارية المفتوحة وأسواق النفع العام، وكذلك الشوارع الحيوية التي تكثر فيها التجمعات وقت السماح بالتجول، وكذلك عمل رش يومي للقرى وتعقيم الصرافات الآلية؛ حرصًا على السلامة العامة؛ مبينًا أن البلدية بدأت بتجهيز ليات الزينة والمجسمات الجمالية وعمل اللوحات بالتهنئة بالشهر الكريم.

وأعربت بلدية محافظة بلجرشي، عن شكرها لملاك المنشآت والأسواق التجارية والعاملين بها، وسكانها من مواطنين ومقيمين، على تعاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومشاركتهم في التبليغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات وتطبيق بلدي 940.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:37 PM

"بلدية" بلجرشي تُواصل جهودها لمكافحة كورونا واستعدادات رمضان

خطة احترازية مُحكمة ومكثفة على مدار الساعة وزيادة الطواقم الخدمية والرقابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلجرشي
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واصلت بلدية محافظة بلجرشي -ممثلة في إداراتها وأقسامها الخدمية والرقابية- تكثيف جهودها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز والمحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ضِمن جهود مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من انتشار العدوى، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة الفِرَق المسائية سامي بن جمعان آل خليف، بأنه استعدادًا للشهر الفضيل قامت بلدية محافظة بلجرشي مؤخرًا بوضع خطة احترازية مُحكمة ومكثفة على مدار الساعة، وزيادة عدد الطواقم الخدمية والرقابية بالميدان والعمل بثلاث فترات.

واستنفرت البلدية وكثّفت جهودها ضمن نطاق بلديتها والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وتعقيم عربات التسوق، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين؛ بما في ذلك معايير الامتثال لأنشطة الصحة العامة.

وأضاف "آل خليف": بدأت البلدية بتركيب أنابيب الزينة المضاءة والمجسمات الجمالية، وعمل لوحات التهنئة بالشهر الكريم بالشوارع الرئيسية والأماكن العامة في المحافظة.

وأشار رئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس عوض بن ملفي القحطاني، إلى أن هذه الإجراءات تسهم في التأكد من سلامة السكان وسلامة الغذاء المقدم لهم خلال فترة السماح بخروجهم من منازلهم لقضاء احتياجاتهم، من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا؛ لافتًا إلى أن فترة التجول خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

وقامت البلدية مؤخرًا باتخاذ عدة إجراءات وخطط احترازية بمشاركة الجهات المعنية؛ ومنها إغلاق أحد المسارات بطريق الملك فهد المقابل لسوق الخضار والفواكه، وتهيئة المواقف العمومية للمتسوقين، وتوفير مواقف خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير معقمات وكمامات وقفازات للمتسوقين؛ حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف القحطاني: "منذ بداية الجائحة نفّذت بلدية محافظة بلجرشي، عددًا من الإجراءات اليومية من متابعة الأسواق والمحلات التجارية والملاحم وجميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمهنية، وكذلك غسيل وتعقيم وتطهير يومي للمواقف الخاصة بالمجمعات التجارية المفتوحة وأسواق النفع العام، وكذلك الشوارع الحيوية التي تكثر فيها التجمعات وقت السماح بالتجول، وكذلك عمل رش يومي للقرى وتعقيم الصرافات الآلية؛ حرصًا على السلامة العامة؛ مبينًا أن البلدية بدأت بتجهيز ليات الزينة والمجسمات الجمالية وعمل اللوحات بالتهنئة بالشهر الكريم.

وأعربت بلدية محافظة بلجرشي، عن شكرها لملاك المنشآت والأسواق التجارية والعاملين بها، وسكانها من مواطنين ومقيمين، على تعاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومشاركتهم في التبليغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات وتطبيق بلدي 940.

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