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في معرض بدبي .. شاهد سيارات ضخمة حديثة لمكافحة الحرائق

تستطيع مكافحة حرائق المطارات ومصانع الطيران

في إطار المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة إنترسيك 2020، والذي أقيم في دبي، في الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري، قدمت الشركات مجموعة واسعة من سيارات ومعدات مكافحة الحرائق العملاقة والمخصصة لمكافحة حرائق المطارات ومصانع الطيران.

وحسب موقع "أوتو كار" البريطاني، فمن بين هذه المركبات، مركبة "فاير فالكون 8"، والتي تحمل 16 ألف لتر من الماء، و1920 لترًا من رغوة مكافحة الحريق.

ويضيف موقع "أوتو كار": إن السيارات الضخمة تناسب التحرك في جنبات المطار المتسعة، كما أنها تحمل كميات ضخمة من الماء والرغوة تستطيع مكافحة حرائق الطائرات التي تكون عادة ضخمة بسبب كميات الوقود.

وإلى جانب "فاير فالكون 8"، هناك سيارات "برونتو سكاي ليفت" المجهزة بسلم لمكافحة الحرائق في الأماكن المرتفعة، وسيارة "أوشكوش سترايكر"، و"روزنبر بانثر".

المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة إنترسيك 2020 دبي سيارات ومعدات مكافحة الحرائق حرائق المطارات ومصانع الطيران

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في معرض بدبي .. شاهد سيارات ضخمة حديثة لمكافحة الحرائق
سبق

في إطار المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة إنترسيك 2020، والذي أقيم في دبي، في الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري، قدمت الشركات مجموعة واسعة من سيارات ومعدات مكافحة الحرائق العملاقة والمخصصة لمكافحة حرائق المطارات ومصانع الطيران.

وحسب موقع "أوتو كار" البريطاني، فمن بين هذه المركبات، مركبة "فاير فالكون 8"، والتي تحمل 16 ألف لتر من الماء، و1920 لترًا من رغوة مكافحة الحريق.

ويضيف موقع "أوتو كار": إن السيارات الضخمة تناسب التحرك في جنبات المطار المتسعة، كما أنها تحمل كميات ضخمة من الماء والرغوة تستطيع مكافحة حرائق الطائرات التي تكون عادة ضخمة بسبب كميات الوقود.

وإلى جانب "فاير فالكون 8"، هناك سيارات "برونتو سكاي ليفت" المجهزة بسلم لمكافحة الحرائق في الأماكن المرتفعة، وسيارة "أوشكوش سترايكر"، و"روزنبر بانثر".

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
02:57 PM

في معرض بدبي .. شاهد سيارات ضخمة حديثة لمكافحة الحرائق

تستطيع مكافحة حرائق المطارات ومصانع الطيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة إنترسيك 2020، والذي أقيم في دبي، في الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري، قدمت الشركات مجموعة واسعة من سيارات ومعدات مكافحة الحرائق العملاقة والمخصصة لمكافحة حرائق المطارات ومصانع الطيران.

وحسب موقع "أوتو كار" البريطاني، فمن بين هذه المركبات، مركبة "فاير فالكون 8"، والتي تحمل 16 ألف لتر من الماء، و1920 لترًا من رغوة مكافحة الحريق.

ويضيف موقع "أوتو كار": إن السيارات الضخمة تناسب التحرك في جنبات المطار المتسعة، كما أنها تحمل كميات ضخمة من الماء والرغوة تستطيع مكافحة حرائق الطائرات التي تكون عادة ضخمة بسبب كميات الوقود.

وإلى جانب "فاير فالكون 8"، هناك سيارات "برونتو سكاي ليفت" المجهزة بسلم لمكافحة الحرائق في الأماكن المرتفعة، وسيارة "أوشكوش سترايكر"، و"روزنبر بانثر".

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