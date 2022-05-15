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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

المغرب: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ "كورونا" وارتفاع حالات الشفاء لـ3383

أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 16 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6623.

ولم تسجل أيّ حالة وفاة جديدة اليوم، واستقر عدد حالات الوفاة عند 190 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3383 بعد تعافي 73 شخصاً، فيما تمّ استبعاد 73882 حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد المغرب

الرئيسية/ أخبار العالم

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المغرب: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ "كورونا" وارتفاع حالات الشفاء لـ3383
سبق

أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 16 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6623.

ولم تسجل أيّ حالة وفاة جديدة اليوم، واستقر عدد حالات الوفاة عند 190 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3383 بعد تعافي 73 شخصاً، فيما تمّ استبعاد 73882 حالة بعد الكشف المخبري.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
05:06 PM

المغرب: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ "كورونا" وارتفاع حالات الشفاء لـ3383

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 16 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6623.

ولم تسجل أيّ حالة وفاة جديدة اليوم، واستقر عدد حالات الوفاة عند 190 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3383 بعد تعافي 73 شخصاً، فيما تمّ استبعاد 73882 حالة بعد الكشف المخبري.

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