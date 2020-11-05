بالصور.. حملة أرض القصيم خضراء تزرع 3 آلاف شجرة بفيضة أم الحمام

لتوسعة الغطاء النباتي ونشر ثقافة الشجرة

دشن اليوم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم، المهندس عبدالعزيز الرجيعي، حملة أرض القصيم خضراء وهي المبادرة التي أطلقها أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ لتوسعة الغطاء النباتي ونشر ثقافة الشجرة.

وحضر انطلاق الحملة وكيل محافظ الأسياح، ناصر بن حمد الناصر، ومدراء الإدارات الحكومية والروابط البيئة، وذلك بفيضة أم حمام بالأسياح، إذ تم استزراع ثلاثة آلاف شجرة وجارٍ العمل على استكمال بقية المواقع المستهدفة بإشراف مكتب الوزارة بالأسياح ومنتزه القصيم الوطني. عدسة الفوتوغرافي عدوان العدوان وثّقت خطوات الاستزراع.