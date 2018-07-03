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"داليا السميري" تهدي فوزها ببطولة المملكة للشطرنج لوالدتها

قالت: اللعبة منتشرة منذ سنوات بين الفتيات

أهدت الفائزة بالمركز الأول في بطولة المملكة للشطرنج، داليا السميري، فوزها وجائزتها؛ لوالدتها على حضورها ودعمها وتشجيعها لها.

وعبرت عن سعادتها ومفاجئتها الكبيرة بالفوز بالمركز الأول، وقالت أمس لقناة العربية، في ختام البطولة التي استمرت خمسة أيام، بالرياض، وشهدت للمرة الأولى مشاركة لاعبات سعوديات: "لم أكن أتوقع الفوز بالمركز الأول، لكون المنافسة خلال البطولة كانت شديدة وقوية".

وأعربت "السميري" عن طموحها بالمشاركة المشرفة في تمثيل المنتخب السعودي للشطرنج في أولمبياد جورجيا، نهاية العام الحالي من خلال سعيها للتحضير وللتدريب وتطوير مستوياتها.

ولفتت إلى أن لعبة الشطرنج منتشرة منذ سنوات بين الفتيات، لكنها لم تحظى باهتمام إعلامي، إذ كنّ يمارسنها في المنزل مع أسرهن وأشقائهن.

وأضافت: هنالك الكثير من اللاعبات السعوديات اللاتي لم تتح لهن الفرصة إلا حالياً، بوجود رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، قُصي الفواز، وقالت "أقدم له الشكر على دعمه لنا وإتاحة الفرصة للسعوديات وإقامة مثل هذه البطولات التي تبرز اللاعبات السعوديات".

ونوهت "السميري"، الفائزة أيضاً بالمركز الأول في بطولة جدة إلى أهمية لعبة الشطرنج، وفائدتها كونها رياضة ذهنية تعتمد على التفكير والتخطيط الاستراتيجي.

وكانت منافسات بطولة المملكة للشطرنج، انطلقت الخميس الماضي، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"داليا السميري" تهدي فوزها ببطولة المملكة للشطرنج لوالدتها
سبق

أهدت الفائزة بالمركز الأول في بطولة المملكة للشطرنج، داليا السميري، فوزها وجائزتها؛ لوالدتها على حضورها ودعمها وتشجيعها لها.

وعبرت عن سعادتها ومفاجئتها الكبيرة بالفوز بالمركز الأول، وقالت أمس لقناة العربية، في ختام البطولة التي استمرت خمسة أيام، بالرياض، وشهدت للمرة الأولى مشاركة لاعبات سعوديات: "لم أكن أتوقع الفوز بالمركز الأول، لكون المنافسة خلال البطولة كانت شديدة وقوية".

وأعربت "السميري" عن طموحها بالمشاركة المشرفة في تمثيل المنتخب السعودي للشطرنج في أولمبياد جورجيا، نهاية العام الحالي من خلال سعيها للتحضير وللتدريب وتطوير مستوياتها.

ولفتت إلى أن لعبة الشطرنج منتشرة منذ سنوات بين الفتيات، لكنها لم تحظى باهتمام إعلامي، إذ كنّ يمارسنها في المنزل مع أسرهن وأشقائهن.

وأضافت: هنالك الكثير من اللاعبات السعوديات اللاتي لم تتح لهن الفرصة إلا حالياً، بوجود رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، قُصي الفواز، وقالت "أقدم له الشكر على دعمه لنا وإتاحة الفرصة للسعوديات وإقامة مثل هذه البطولات التي تبرز اللاعبات السعوديات".

ونوهت "السميري"، الفائزة أيضاً بالمركز الأول في بطولة جدة إلى أهمية لعبة الشطرنج، وفائدتها كونها رياضة ذهنية تعتمد على التفكير والتخطيط الاستراتيجي.

وكانت منافسات بطولة المملكة للشطرنج، انطلقت الخميس الماضي، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
06:01 PM

"داليا السميري" تهدي فوزها ببطولة المملكة للشطرنج لوالدتها

قالت: اللعبة منتشرة منذ سنوات بين الفتيات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
43
12,591

أهدت الفائزة بالمركز الأول في بطولة المملكة للشطرنج، داليا السميري، فوزها وجائزتها؛ لوالدتها على حضورها ودعمها وتشجيعها لها.

وعبرت عن سعادتها ومفاجئتها الكبيرة بالفوز بالمركز الأول، وقالت أمس لقناة العربية، في ختام البطولة التي استمرت خمسة أيام، بالرياض، وشهدت للمرة الأولى مشاركة لاعبات سعوديات: "لم أكن أتوقع الفوز بالمركز الأول، لكون المنافسة خلال البطولة كانت شديدة وقوية".

وأعربت "السميري" عن طموحها بالمشاركة المشرفة في تمثيل المنتخب السعودي للشطرنج في أولمبياد جورجيا، نهاية العام الحالي من خلال سعيها للتحضير وللتدريب وتطوير مستوياتها.

ولفتت إلى أن لعبة الشطرنج منتشرة منذ سنوات بين الفتيات، لكنها لم تحظى باهتمام إعلامي، إذ كنّ يمارسنها في المنزل مع أسرهن وأشقائهن.

وأضافت: هنالك الكثير من اللاعبات السعوديات اللاتي لم تتح لهن الفرصة إلا حالياً، بوجود رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، قُصي الفواز، وقالت "أقدم له الشكر على دعمه لنا وإتاحة الفرصة للسعوديات وإقامة مثل هذه البطولات التي تبرز اللاعبات السعوديات".

ونوهت "السميري"، الفائزة أيضاً بالمركز الأول في بطولة جدة إلى أهمية لعبة الشطرنج، وفائدتها كونها رياضة ذهنية تعتمد على التفكير والتخطيط الاستراتيجي.

وكانت منافسات بطولة المملكة للشطرنج، انطلقت الخميس الماضي، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة.

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