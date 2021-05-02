النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

رسمياً.. الاتصال بأرقام "9200" ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء

علمت "سبق" من مصادرها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت وبشكل رسمي مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتضمين تكلفة الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ (9200) ضمن الدقائق المجانية المتوفرة في باقات العملاء.

ووفقاً لهذا التوجيه فقد بدأت شركات الاتصالات اليوم الأحد ببث رسائل توعوية تتضمّن إخطاراً يفيد العملاء بدخول الاتصال بالأرقام التي تبدأ بـ 9200 ضمن الباقة المجانية للباقات المشترك بها، وفي حال استنفاد كامل الدقائق المجانية المتاحة في تلك الباقات، ستحتسب تكلفة الاتصال بأرقام خدمة العملاء وفقاً للتعرفة المعتمدة للدقائق المحلية الاعتيادية المتفق عليها بين العميل ومقدم الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة الاتصالات بعد انتشار استخدام بعض الجهات للرقم (9200) لتلقي استفسارات خدمات ما بعد البيع، وزيادة شكاوى المستفيدين من قلة الاستجابة لاتصالاتهم، إضافة إلى طول وقت الاستجابة قبل الوصول لخدمة العملاء الأمر الذي يؤدي لزيادة تكلفة الأعباء المالية على العميل.

يُذكر أن الهيئة قد دعت في وقت سابق كل الجهات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من الموارد الرقمية المجانية عبر الرقم (800) لخدمة العملاء، وحثها باستمرار على خدمة العملاء بطريقة مجانية وميسّرة للجميع بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رسمياً.. الاتصال بأرقام "9200" ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت وبشكل رسمي مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتضمين تكلفة الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ (9200) ضمن الدقائق المجانية المتوفرة في باقات العملاء.

ووفقاً لهذا التوجيه فقد بدأت شركات الاتصالات اليوم الأحد ببث رسائل توعوية تتضمّن إخطاراً يفيد العملاء بدخول الاتصال بالأرقام التي تبدأ بـ 9200 ضمن الباقة المجانية للباقات المشترك بها، وفي حال استنفاد كامل الدقائق المجانية المتاحة في تلك الباقات، ستحتسب تكلفة الاتصال بأرقام خدمة العملاء وفقاً للتعرفة المعتمدة للدقائق المحلية الاعتيادية المتفق عليها بين العميل ومقدم الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة الاتصالات بعد انتشار استخدام بعض الجهات للرقم (9200) لتلقي استفسارات خدمات ما بعد البيع، وزيادة شكاوى المستفيدين من قلة الاستجابة لاتصالاتهم، إضافة إلى طول وقت الاستجابة قبل الوصول لخدمة العملاء الأمر الذي يؤدي لزيادة تكلفة الأعباء المالية على العميل.

يُذكر أن الهيئة قد دعت في وقت سابق كل الجهات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من الموارد الرقمية المجانية عبر الرقم (800) لخدمة العملاء، وحثها باستمرار على خدمة العملاء بطريقة مجانية وميسّرة للجميع بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
02:48 PM

رسمياً.. الاتصال بأرقام "9200" ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
49,863

علمت "سبق" من مصادرها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت وبشكل رسمي مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتضمين تكلفة الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ (9200) ضمن الدقائق المجانية المتوفرة في باقات العملاء.

ووفقاً لهذا التوجيه فقد بدأت شركات الاتصالات اليوم الأحد ببث رسائل توعوية تتضمّن إخطاراً يفيد العملاء بدخول الاتصال بالأرقام التي تبدأ بـ 9200 ضمن الباقة المجانية للباقات المشترك بها، وفي حال استنفاد كامل الدقائق المجانية المتاحة في تلك الباقات، ستحتسب تكلفة الاتصال بأرقام خدمة العملاء وفقاً للتعرفة المعتمدة للدقائق المحلية الاعتيادية المتفق عليها بين العميل ومقدم الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة الاتصالات بعد انتشار استخدام بعض الجهات للرقم (9200) لتلقي استفسارات خدمات ما بعد البيع، وزيادة شكاوى المستفيدين من قلة الاستجابة لاتصالاتهم، إضافة إلى طول وقت الاستجابة قبل الوصول لخدمة العملاء الأمر الذي يؤدي لزيادة تكلفة الأعباء المالية على العميل.

يُذكر أن الهيئة قد دعت في وقت سابق كل الجهات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من الموارد الرقمية المجانية عبر الرقم (800) لخدمة العملاء، وحثها باستمرار على خدمة العملاء بطريقة مجانية وميسّرة للجميع بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة