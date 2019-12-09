"الراجحي" يتطلع لإنهاء الجولة الأخيرة للراليات الصحراوية بأفضل نتيجة

سيقام في الفترة ما بين 12 و14 ديسمبر الجاري بالمنطقة الشرقية

أنجز البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي استعداداته لرالي الشرقية، الجولة الخامسة (الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية بموسمها الأول، حيث يتطلَّع لمواصلة زخم وتيرته القوية والفوز بلقبه.

سيقام الرالي في الفترة ما بين 12 و14 ديسمبر الجاري في المنطقة الشرقية ليصنَّف في فئة الراليات الصحراوية القصيرة "باها".

وفاز النجم الراجحي بالجولات الثلاثة الأخيرة للبطولة، القصيم والعلا نيوم والرياض، حيث أظهر حماسة كبيرةً وجديةً عالية في المنافسة في البطولة، التي شهدت حضور الكثير من السائقين العالميين، على غرار فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد مرَّتيْن، إلى جانب مشاركة السائقين المحليين ممن يحبون منافسات رياضة السيارات وذلك ضمن إطار تحضيرات الجميع لخوض رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية، رغم أنه الموسم الأول للبطولة المحلية، التي يبدو في أنها ستصبح عالميةً في ظل اهتمام الفرق والسائقين بها.

سيشارك "الراجحي" في سيارة تويوتا "هايلوكس" رباعية الدفع، برعايةٍ كبيرة من عبداللطيف جميل للسيارات، وسيعاونه الملّاح لإيرلندي مايكل أور. علماً بأن "الراجحي" فاز من قبل في رالي الشرقية، الذي أقيم منه نسختان، الأولى تجريبية في العام 2008، والأخرى ضمن عداد بطولة الشرق الأوسط للراليات لموسم 2010.

وسيتألف الرالي من ثلاث مراحل خاصة، الأولى استعراضية خاصة بالجمهور، والثانية تقام يوم الجمعة، 13 ديسمبر، والثالثة في اليوم التالي السبت.