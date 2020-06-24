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"إغاثي الملك" يوزع 26.5 طن سلال غذائية لمتضرري السيول بعدن

استفاد منها 2,154 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 359 سلة غذائية، تزن 26 طناً و566 كيلوغراماً للمتضررين من السيول في منطقة المحاريق بمديرية الشيخ عثمان التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 2,154 فرداً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في جميع المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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"إغاثي الملك" يوزع 26.5 طن سلال غذائية لمتضرري السيول بعدن
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 359 سلة غذائية، تزن 26 طناً و566 كيلوغراماً للمتضررين من السيول في منطقة المحاريق بمديرية الشيخ عثمان التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 2,154 فرداً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في جميع المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
05:01 PM

"إغاثي الملك" يوزع 26.5 طن سلال غذائية لمتضرري السيول بعدن

استفاد منها 2,154 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 359 سلة غذائية، تزن 26 طناً و566 كيلوغراماً للمتضررين من السيول في منطقة المحاريق بمديرية الشيخ عثمان التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 2,154 فرداً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في جميع المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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