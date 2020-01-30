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"التجارة" تشهر بمواطن مكن وافداً من العمل لحسابه الخاص في المقاولات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض، إذ تبين ملكية الوافد للمؤسسة تحت اسم المتستر وعدم تناسب التعاملات المالية للمتستر عليه ومهنته "مراقب أبنية"، بالإضافة إلى توليه تنفيذ العقود وإجراء التعاملات مع المنشآت والأفراد وتصرفه في المنشأة تصرف المالك.

وصدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليه وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال ،وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

وزارة التجارة والاستثمار تستر تجاري مكافحة التستر التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بمواطن مكن وافداً من العمل لحسابه الخاص في المقاولات
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض، إذ تبين ملكية الوافد للمؤسسة تحت اسم المتستر وعدم تناسب التعاملات المالية للمتستر عليه ومهنته "مراقب أبنية"، بالإضافة إلى توليه تنفيذ العقود وإجراء التعاملات مع المنشآت والأفراد وتصرفه في المنشأة تصرف المالك.

وصدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليه وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال ،وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
08:40 PM

"التجارة" تشهر بمواطن مكن وافداً من العمل لحسابه الخاص في المقاولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض، إذ تبين ملكية الوافد للمؤسسة تحت اسم المتستر وعدم تناسب التعاملات المالية للمتستر عليه ومهنته "مراقب أبنية"، بالإضافة إلى توليه تنفيذ العقود وإجراء التعاملات مع المنشآت والأفراد وتصرفه في المنشأة تصرف المالك.

وصدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليه وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال ،وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

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