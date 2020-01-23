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تحضيرًا لمواجهة عُمان.. الأخضر يبدأ أول تدريباته ضمن تصفيات كأس العالم

"غريب" لم يشارك في الحصة التدريبية

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت في مقر معسكرهم في محافظة "جدة" استعدادًا لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عُمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير المقبل على ملعب سايتاما بطوكيو.

واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، التي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، الذي قسَّم اللاعبين لمجموعتَيْن، الأولى ضمَّت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، واكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها أُجريت مباريات مصغرة، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

وعلى صعيد متصل، لم يشارك لاعب خط الوسط "عبد الرحمن غريب" في الحصة التدريبية لشعوره بألم في عضلة الفخذ التي تعرَّض للإصابة بها أثناء مشاركته مع فريقه يوم أمس.

من جهة أخرى، يواصل "الأخضر" تدريباته يوم غد الأحد عند الساعة السابعة مساء على "رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيرًا لمواجهة عُمان.. الأخضر يبدأ أول تدريباته ضمن تصفيات كأس العالم
سبق

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت في مقر معسكرهم في محافظة "جدة" استعدادًا لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عُمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير المقبل على ملعب سايتاما بطوكيو.

واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، التي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، الذي قسَّم اللاعبين لمجموعتَيْن، الأولى ضمَّت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، واكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها أُجريت مباريات مصغرة، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

وعلى صعيد متصل، لم يشارك لاعب خط الوسط "عبد الرحمن غريب" في الحصة التدريبية لشعوره بألم في عضلة الفخذ التي تعرَّض للإصابة بها أثناء مشاركته مع فريقه يوم أمس.

من جهة أخرى، يواصل "الأخضر" تدريباته يوم غد الأحد عند الساعة السابعة مساء على "رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
11:38 PM
اخر تعديل
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:22 AM

تحضيرًا لمواجهة عُمان.. الأخضر يبدأ أول تدريباته ضمن تصفيات كأس العالم

"غريب" لم يشارك في الحصة التدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت في مقر معسكرهم في محافظة "جدة" استعدادًا لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عُمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير المقبل على ملعب سايتاما بطوكيو.

واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، التي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، الذي قسَّم اللاعبين لمجموعتَيْن، الأولى ضمَّت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، واكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها أُجريت مباريات مصغرة، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

وعلى صعيد متصل، لم يشارك لاعب خط الوسط "عبد الرحمن غريب" في الحصة التدريبية لشعوره بألم في عضلة الفخذ التي تعرَّض للإصابة بها أثناء مشاركته مع فريقه يوم أمس.

من جهة أخرى، يواصل "الأخضر" تدريباته يوم غد الأحد عند الساعة السابعة مساء على "رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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