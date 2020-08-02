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"يوتيوب" الإسلامية تبث الدروس والمحاضرات للحجاج طوال الموسم

القناة نقلت برامج الوزارة الدعوية تحقيقاً للبروتوكولات

ساهمت قناة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرسمية على منصة اليوتيوب بنقل البرامج الدعوية والإرشادية لحج هذا العام 1441هـ، ضمن البروتوكولات التي نفذتها الوزارة لتحقيق التواصل مع الحجاج عبر التطبيقات الإلكترونية في الحج الاستثنائي.

ونقلت القناة خلال موسم الحج على الهواء مباشرة المحاضرات العلمية للبرنامج الدعوي الذي نفذته الوزارة بعنوان: "حجٌ بسلام وأمان" وحظي بمشاركة عدد من العلماء والدعاة بموضوعات تصف رحلة الحج والأحكام المتعلقة فيه إلى جانب الحث على فضائل الأعمال والأقوال في شهر ذي الحجة التي يشترك الحجاج وغيرهم فيها.

من جانبهم نوه حجاج بيت الله الحرام بالمحتوى العلمي والدعوي للقناة بما يساهم في نشر المنهج الوسطي المعتدل وينقل رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي وخدمة حجاج بيت الله الحرام تجسيداً للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإسلام.

يذكر أن الوزارة سعت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لبث المحتوى العلمي للقناة بالشاشات الإلكترونية بمقر إقامة الحجاج بالمشاعر المقدسة والتي تحوي محاضرات وكلمات خاصة بجائحة كورونا وبيان الأحكام الشرعية في توقي الوباء والتي قدمها نخبة من الدعاة خلال الأشهر الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يوتيوب" الإسلامية تبث الدروس والمحاضرات للحجاج طوال الموسم
سبق

ساهمت قناة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرسمية على منصة اليوتيوب بنقل البرامج الدعوية والإرشادية لحج هذا العام 1441هـ، ضمن البروتوكولات التي نفذتها الوزارة لتحقيق التواصل مع الحجاج عبر التطبيقات الإلكترونية في الحج الاستثنائي.

ونقلت القناة خلال موسم الحج على الهواء مباشرة المحاضرات العلمية للبرنامج الدعوي الذي نفذته الوزارة بعنوان: "حجٌ بسلام وأمان" وحظي بمشاركة عدد من العلماء والدعاة بموضوعات تصف رحلة الحج والأحكام المتعلقة فيه إلى جانب الحث على فضائل الأعمال والأقوال في شهر ذي الحجة التي يشترك الحجاج وغيرهم فيها.

من جانبهم نوه حجاج بيت الله الحرام بالمحتوى العلمي والدعوي للقناة بما يساهم في نشر المنهج الوسطي المعتدل وينقل رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي وخدمة حجاج بيت الله الحرام تجسيداً للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإسلام.

يذكر أن الوزارة سعت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لبث المحتوى العلمي للقناة بالشاشات الإلكترونية بمقر إقامة الحجاج بالمشاعر المقدسة والتي تحوي محاضرات وكلمات خاصة بجائحة كورونا وبيان الأحكام الشرعية في توقي الوباء والتي قدمها نخبة من الدعاة خلال الأشهر الماضية.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
07:03 PM

"يوتيوب" الإسلامية تبث الدروس والمحاضرات للحجاج طوال الموسم

القناة نقلت برامج الوزارة الدعوية تحقيقاً للبروتوكولات

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عبدالله العنزي - الرياض
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ساهمت قناة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرسمية على منصة اليوتيوب بنقل البرامج الدعوية والإرشادية لحج هذا العام 1441هـ، ضمن البروتوكولات التي نفذتها الوزارة لتحقيق التواصل مع الحجاج عبر التطبيقات الإلكترونية في الحج الاستثنائي.

ونقلت القناة خلال موسم الحج على الهواء مباشرة المحاضرات العلمية للبرنامج الدعوي الذي نفذته الوزارة بعنوان: "حجٌ بسلام وأمان" وحظي بمشاركة عدد من العلماء والدعاة بموضوعات تصف رحلة الحج والأحكام المتعلقة فيه إلى جانب الحث على فضائل الأعمال والأقوال في شهر ذي الحجة التي يشترك الحجاج وغيرهم فيها.

من جانبهم نوه حجاج بيت الله الحرام بالمحتوى العلمي والدعوي للقناة بما يساهم في نشر المنهج الوسطي المعتدل وينقل رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي وخدمة حجاج بيت الله الحرام تجسيداً للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإسلام.

يذكر أن الوزارة سعت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لبث المحتوى العلمي للقناة بالشاشات الإلكترونية بمقر إقامة الحجاج بالمشاعر المقدسة والتي تحوي محاضرات وكلمات خاصة بجائحة كورونا وبيان الأحكام الشرعية في توقي الوباء والتي قدمها نخبة من الدعاة خلال الأشهر الماضية.

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