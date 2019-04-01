النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غريبة الطويهر" مديرة للجامعة العربية المفتوحة بحائل

القرار يأتي مواكباً لـ"رؤية 2030"  بتمكين المرأة السعودية

قرر مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني تكليف الدكتورة غريبة الطويهر مديرةً لفرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل.

وقال مدير الجامعة: هذا القرار يأتي مواكباً لـ"رؤية 2030"، التي أظهرت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية وكان للمرأة السعودية حظ وافر من ثمار النهضة التي شهدتها المملكة، وأخذت نصيبها من إنجازاتها، فكانت عاملاً مساعدًا في مسيرة التطور ودعم عجلة التنمية، وبلغ ما حققته العالمية، فأصبحت مثالاً مشرفًا يحتذى به في العالم العربي والإسلامي، بل على المستوى الدولي.

وأضاف: بدورنا في الجامعة العربية المفتوحة نسعى لتمكين المرأة السعودية لتكون رائدة في جميع المجالات.

الجدير بالذكر الدكتورة غريبة الطويهر تحمل درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى من كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخصص أصول تربية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"غريبة الطويهر" مديرة للجامعة العربية المفتوحة بحائل
سبق

قرر مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني تكليف الدكتورة غريبة الطويهر مديرةً لفرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل.

وقال مدير الجامعة: هذا القرار يأتي مواكباً لـ"رؤية 2030"، التي أظهرت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية وكان للمرأة السعودية حظ وافر من ثمار النهضة التي شهدتها المملكة، وأخذت نصيبها من إنجازاتها، فكانت عاملاً مساعدًا في مسيرة التطور ودعم عجلة التنمية، وبلغ ما حققته العالمية، فأصبحت مثالاً مشرفًا يحتذى به في العالم العربي والإسلامي، بل على المستوى الدولي.

وأضاف: بدورنا في الجامعة العربية المفتوحة نسعى لتمكين المرأة السعودية لتكون رائدة في جميع المجالات.

الجدير بالذكر الدكتورة غريبة الطويهر تحمل درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى من كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخصص أصول تربية.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
05:59 PM

"غريبة الطويهر" مديرة للجامعة العربية المفتوحة بحائل

القرار يأتي مواكباً لـ"رؤية 2030"  بتمكين المرأة السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
131

قرر مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني تكليف الدكتورة غريبة الطويهر مديرةً لفرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل.

وقال مدير الجامعة: هذا القرار يأتي مواكباً لـ"رؤية 2030"، التي أظهرت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية وكان للمرأة السعودية حظ وافر من ثمار النهضة التي شهدتها المملكة، وأخذت نصيبها من إنجازاتها، فكانت عاملاً مساعدًا في مسيرة التطور ودعم عجلة التنمية، وبلغ ما حققته العالمية، فأصبحت مثالاً مشرفًا يحتذى به في العالم العربي والإسلامي، بل على المستوى الدولي.

وأضاف: بدورنا في الجامعة العربية المفتوحة نسعى لتمكين المرأة السعودية لتكون رائدة في جميع المجالات.

الجدير بالذكر الدكتورة غريبة الطويهر تحمل درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى من كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخصص أصول تربية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,992
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,247
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,083
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,928

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة