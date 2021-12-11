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مقطع رائج.. مواطنة كويتية: زيارة ولي العهد تماثل فرحتي بتحرير بلادي

بصور القيادة وعلم المملكة والكويت تبتهج.. قصة عشق عنوانها "أم صباح"

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمواطنة الكويتية،عبلة المرزوق؛ -"أم صباح"- وهي تعبّر عن فرحتها الغامرة بالزيارة الكريمة والميمونة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدولة الكويت ضمن الجولة الخليجية التي قام بها سموه، واصفة مشاعرها بالمماثلة لتحرير بلادها، بفضل الله، ثم بفضل السعودية الشقيقة، ملوحة بصور ولي العهد وعلم المملكة والكويت.

يُشار إلى أن عبلة المرزوق "أم صباح"؛ سيدة كويتية تظهر ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما تعلن بصريح العبارة حبها للشعب والوطن السعودي، ولخادم الحرمين، وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله-، وقد تناقل رواد مواقع التواصل عبر السوشيال ميديا مقاطع فيديو "المرزوق"؛ ومقابلاتها، وهي تصف حبها للمملكة، ومتى بدأت هذه العلاقة تكبر بين ضلوعها؛ موضحة أنهم في أرض واحدة مهما اختلفت التضاريس.

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مقطع رائج.. مواطنة كويتية: زيارة ولي العهد تماثل فرحتي بتحرير بلادي
سبق

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمواطنة الكويتية،عبلة المرزوق؛ -"أم صباح"- وهي تعبّر عن فرحتها الغامرة بالزيارة الكريمة والميمونة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدولة الكويت ضمن الجولة الخليجية التي قام بها سموه، واصفة مشاعرها بالمماثلة لتحرير بلادها، بفضل الله، ثم بفضل السعودية الشقيقة، ملوحة بصور ولي العهد وعلم المملكة والكويت.

يُشار إلى أن عبلة المرزوق "أم صباح"؛ سيدة كويتية تظهر ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما تعلن بصريح العبارة حبها للشعب والوطن السعودي، ولخادم الحرمين، وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله-، وقد تناقل رواد مواقع التواصل عبر السوشيال ميديا مقاطع فيديو "المرزوق"؛ ومقابلاتها، وهي تصف حبها للمملكة، ومتى بدأت هذه العلاقة تكبر بين ضلوعها؛ موضحة أنهم في أرض واحدة مهما اختلفت التضاريس.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
01:35 PM

مقطع رائج.. مواطنة كويتية: زيارة ولي العهد تماثل فرحتي بتحرير بلادي

بصور القيادة وعلم المملكة والكويت تبتهج.. قصة عشق عنوانها "أم صباح"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,406

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمواطنة الكويتية،عبلة المرزوق؛ -"أم صباح"- وهي تعبّر عن فرحتها الغامرة بالزيارة الكريمة والميمونة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدولة الكويت ضمن الجولة الخليجية التي قام بها سموه، واصفة مشاعرها بالمماثلة لتحرير بلادها، بفضل الله، ثم بفضل السعودية الشقيقة، ملوحة بصور ولي العهد وعلم المملكة والكويت.

يُشار إلى أن عبلة المرزوق "أم صباح"؛ سيدة كويتية تظهر ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما تعلن بصريح العبارة حبها للشعب والوطن السعودي، ولخادم الحرمين، وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله-، وقد تناقل رواد مواقع التواصل عبر السوشيال ميديا مقاطع فيديو "المرزوق"؛ ومقابلاتها، وهي تصف حبها للمملكة، ومتى بدأت هذه العلاقة تكبر بين ضلوعها؛ موضحة أنهم في أرض واحدة مهما اختلفت التضاريس.

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