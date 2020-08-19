النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

إطلاق مبادرة ثقافية على مستوى مناطق المملكة لمدّ الجسور مع العالم

بإعلان "هيفاء بنت عبدالعزيز" في جلسة بعنوان "اليونسكو.. القوة الناعمة"

أعلنت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو"، إطلاق مبادرة "13 في واحد" التي تهدف الى مدّ الجسور بين المملكة واليونسكو بإبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان : "اليونسكو.. القوة الناعمة" التي نظمتها الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبر منصّتها الافتراضية على انستغرام، يوم أمس.

وأوضحت أن هذه المبادرة تعتمد بشكل رئيس على أفراد المجتمع بكل أطيافه لإثراء المحتوى المحلي عن المملكة وإظهار الإرث الثقافي وتنوع التضاريس فيها وإبراز الفنون المحلية، وذلك عبر مشاركة أفراد المجتمع الصور والمقاطع للتراث المحلي المادي وغير المادي لمناطق المملكة الثلاثة عشر، عبر وسم "13inOne#".

وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو إلى الارتباط الوثيق بين رؤية المملكة 2030 ورؤية منظمة اليونسكو، مما يتطلب تعزيز مكانة المملكة دولياً في المنظمة التي تربطها علاقة مع المملكة منذ عام 1946 م حيث كانت من أولى الدول المؤسسة لليونسكو.

وأكدت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن خلال الجلسة الحوارية على دور أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وتحقيق رؤية المملكة الثقافية في اليونسكو، التي تعتمد على تمكين الشباب ودعم التعليم والتنكولوجيا وبناء جسور ثقافية بين المملكة ودول العالم.

واستعرضت سموها خطط المندوبية السعودية لدى اليونسكو والتي تهدف إلى تسجيل خمسة مواقع إضافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بحلول عام 2030 تحقيقاً لرؤية المملكة الثقافية، لتنضم لـ 12 موقعا وعنصرا ثقافيا مسجلا حالياً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بفرعيه المادي وغير المادي.

الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن منظمة الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق مبادرة ثقافية على مستوى مناطق المملكة لمدّ الجسور مع العالم
سبق

أعلنت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو"، إطلاق مبادرة "13 في واحد" التي تهدف الى مدّ الجسور بين المملكة واليونسكو بإبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان : "اليونسكو.. القوة الناعمة" التي نظمتها الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبر منصّتها الافتراضية على انستغرام، يوم أمس.

وأوضحت أن هذه المبادرة تعتمد بشكل رئيس على أفراد المجتمع بكل أطيافه لإثراء المحتوى المحلي عن المملكة وإظهار الإرث الثقافي وتنوع التضاريس فيها وإبراز الفنون المحلية، وذلك عبر مشاركة أفراد المجتمع الصور والمقاطع للتراث المحلي المادي وغير المادي لمناطق المملكة الثلاثة عشر، عبر وسم "13inOne#".

وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو إلى الارتباط الوثيق بين رؤية المملكة 2030 ورؤية منظمة اليونسكو، مما يتطلب تعزيز مكانة المملكة دولياً في المنظمة التي تربطها علاقة مع المملكة منذ عام 1946 م حيث كانت من أولى الدول المؤسسة لليونسكو.

وأكدت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن خلال الجلسة الحوارية على دور أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وتحقيق رؤية المملكة الثقافية في اليونسكو، التي تعتمد على تمكين الشباب ودعم التعليم والتنكولوجيا وبناء جسور ثقافية بين المملكة ودول العالم.

واستعرضت سموها خطط المندوبية السعودية لدى اليونسكو والتي تهدف إلى تسجيل خمسة مواقع إضافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بحلول عام 2030 تحقيقاً لرؤية المملكة الثقافية، لتنضم لـ 12 موقعا وعنصرا ثقافيا مسجلا حالياً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بفرعيه المادي وغير المادي.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
05:09 PM

إطلاق مبادرة ثقافية على مستوى مناطق المملكة لمدّ الجسور مع العالم

بإعلان "هيفاء بنت عبدالعزيز" في جلسة بعنوان "اليونسكو.. القوة الناعمة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
131

أعلنت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو"، إطلاق مبادرة "13 في واحد" التي تهدف الى مدّ الجسور بين المملكة واليونسكو بإبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان : "اليونسكو.. القوة الناعمة" التي نظمتها الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبر منصّتها الافتراضية على انستغرام، يوم أمس.

وأوضحت أن هذه المبادرة تعتمد بشكل رئيس على أفراد المجتمع بكل أطيافه لإثراء المحتوى المحلي عن المملكة وإظهار الإرث الثقافي وتنوع التضاريس فيها وإبراز الفنون المحلية، وذلك عبر مشاركة أفراد المجتمع الصور والمقاطع للتراث المحلي المادي وغير المادي لمناطق المملكة الثلاثة عشر، عبر وسم "13inOne#".

وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو إلى الارتباط الوثيق بين رؤية المملكة 2030 ورؤية منظمة اليونسكو، مما يتطلب تعزيز مكانة المملكة دولياً في المنظمة التي تربطها علاقة مع المملكة منذ عام 1946 م حيث كانت من أولى الدول المؤسسة لليونسكو.

وأكدت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن خلال الجلسة الحوارية على دور أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وتحقيق رؤية المملكة الثقافية في اليونسكو، التي تعتمد على تمكين الشباب ودعم التعليم والتنكولوجيا وبناء جسور ثقافية بين المملكة ودول العالم.

واستعرضت سموها خطط المندوبية السعودية لدى اليونسكو والتي تهدف إلى تسجيل خمسة مواقع إضافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بحلول عام 2030 تحقيقاً لرؤية المملكة الثقافية، لتنضم لـ 12 موقعا وعنصرا ثقافيا مسجلا حالياً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بفرعيه المادي وغير المادي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,036
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,378
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,417
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,785

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة