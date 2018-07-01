أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مكتب تحقيق الرؤية صباح اليوم ورشة عمل جمعت كافة بلديات منطقة عسير ، حيث جاءت الورشة بعنوان " طرق قياس المؤشرات للمناطق المأهولة بالسكان لأخطار السيول " واستعرض خلالها الورشة المشاريع التي خصصت لدرء تلك الاخطار . وأوضح د. عيسى يحيى البناوي مدير مكتب الرؤية بالأمانة بأن الهدف من هذه الورشة هو إدخال كافة البيانات الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للمناطق المأهولة . وأكد بأن المدخلات لابد وأن تكون دقيقة جداً في حين تسجيلها لكونها سيتبع تلك البيانات مدخلات وخرائط جوية ترتبط بها وسيتم إدخالها لاحقاً ، فيما عقدت ورشة العمل صباح اليوم بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير م. عبدالله المصلح .

استعراض المشاريع التي خصصت لدرء أخطار السيول في عسير ظافر الشهري سبق 2018-07-01 أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مكتب تحقيق الرؤية صباح اليوم ورشة عمل جمعت كافة بلديات منطقة عسير ، حيث جاءت الورشة بعنوان " طرق قياس المؤشرات للمناطق المأهولة بالسكان لأخطار السيول " واستعرض خلالها الورشة المشاريع التي خصصت لدرء تلك الاخطار .



وأوضح د. عيسى يحيى البناوي مدير مكتب الرؤية بالأمانة بأن الهدف من هذه الورشة هو إدخال كافة البيانات الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للمناطق المأهولة .



وأكد بأن المدخلات لابد وأن تكون دقيقة جداً في حين تسجيلها لكونها سيتبع تلك البيانات مدخلات وخرائط جوية ترتبط بها وسيتم إدخالها لاحقاً ، فيما عقدت ورشة العمل صباح اليوم بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير م. عبدالله المصلح .

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439 06:23 PM

استعراض المشاريع التي خصصت لدرء أخطار السيول في عسير خلال ورشة عمل نفذها مكتب الرؤية في أمانة المنطقة





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أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مكتب تحقيق الرؤية صباح اليوم ورشة عمل جمعت كافة بلديات منطقة عسير ، حيث جاءت الورشة بعنوان " طرق قياس المؤشرات للمناطق المأهولة بالسكان لأخطار السيول " واستعرض خلالها الورشة المشاريع التي خصصت لدرء تلك الاخطار .



وأوضح د. عيسى يحيى البناوي مدير مكتب الرؤية بالأمانة بأن الهدف من هذه الورشة هو إدخال كافة البيانات الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للمناطق المأهولة .



وأكد بأن المدخلات لابد وأن تكون دقيقة جداً في حين تسجيلها لكونها سيتبع تلك البيانات مدخلات وخرائط جوية ترتبط بها وسيتم إدخالها لاحقاً ، فيما عقدت ورشة العمل صباح اليوم بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير م. عبدالله المصلح .