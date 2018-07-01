أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مكتب تحقيق الرؤية صباح اليوم ورشة عمل جمعت كافة بلديات منطقة عسير ، حيث جاءت الورشة بعنوان " طرق قياس المؤشرات للمناطق المأهولة بالسكان لأخطار السيول " واستعرض خلالها الورشة المشاريع التي خصصت لدرء تلك الاخطار .
وأوضح د. عيسى يحيى البناوي مدير مكتب الرؤية بالأمانة بأن الهدف من هذه الورشة هو إدخال كافة البيانات الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للمناطق المأهولة .
وأكد بأن المدخلات لابد وأن تكون دقيقة جداً في حين تسجيلها لكونها سيتبع تلك البيانات مدخلات وخرائط جوية ترتبط بها وسيتم إدخالها لاحقاً ، فيما عقدت ورشة العمل صباح اليوم بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير م. عبدالله المصلح .
استعراض المشاريع التي خصصت لدرء أخطار السيول في عسير
خلال ورشة عمل نفذها مكتب الرؤية في أمانة المنطقة
أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مكتب تحقيق الرؤية صباح اليوم ورشة عمل جمعت كافة بلديات منطقة عسير ، حيث جاءت الورشة بعنوان " طرق قياس المؤشرات للمناطق المأهولة بالسكان لأخطار السيول " واستعرض خلالها الورشة المشاريع التي خصصت لدرء تلك الاخطار .
وأوضح د. عيسى يحيى البناوي مدير مكتب الرؤية بالأمانة بأن الهدف من هذه الورشة هو إدخال كافة البيانات الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للمناطق المأهولة .
وأكد بأن المدخلات لابد وأن تكون دقيقة جداً في حين تسجيلها لكونها سيتبع تلك البيانات مدخلات وخرائط جوية ترتبط بها وسيتم إدخالها لاحقاً ، فيما عقدت ورشة العمل صباح اليوم بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير م. عبدالله المصلح .
أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مكتب تحقيق الرؤية صباح اليوم ورشة عمل جمعت كافة بلديات منطقة عسير ، حيث جاءت الورشة بعنوان " طرق قياس المؤشرات للمناطق المأهولة بالسكان لأخطار السيول " واستعرض خلالها الورشة المشاريع التي خصصت لدرء تلك الاخطار .
استعراض المشاريع التي خصصت لدرء أخطار السيول في عسير
خلال ورشة عمل نفذها مكتب الرؤية في أمانة المنطقة
أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مكتب تحقيق الرؤية صباح اليوم ورشة عمل جمعت كافة بلديات منطقة عسير ، حيث جاءت الورشة بعنوان " طرق قياس المؤشرات للمناطق المأهولة بالسكان لأخطار السيول " واستعرض خلالها الورشة المشاريع التي خصصت لدرء تلك الاخطار .
وأوضح د. عيسى يحيى البناوي مدير مكتب الرؤية بالأمانة بأن الهدف من هذه الورشة هو إدخال كافة البيانات الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للمناطق المأهولة .
وأكد بأن المدخلات لابد وأن تكون دقيقة جداً في حين تسجيلها لكونها سيتبع تلك البيانات مدخلات وخرائط جوية ترتبط بها وسيتم إدخالها لاحقاً ، فيما عقدت ورشة العمل صباح اليوم بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير م. عبدالله المصلح .