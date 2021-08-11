"أنقرة" تعلن إصابة 3 أشخاص في اعتداء يوناني على قارب تركي

أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التوتر بين البلدين

أفاد خفر السواحل التركي بإصابة 3 أشخاص في اعتداء للبحرية اليونانية على قارب مدني تركي.

وبحسب "روسيا اليوم"، دعت الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل، لبحث التوتر التركي مع اليونان وقبرص اليونانية، إضافة لدعوة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس لمجلس الأمن الوطني اليوناني إلى الاجتماع بشكل عاجل.

وكانت وسائل إعلامية يونانية قد أفادت، اليوم الثلاثاء، "باستعداد الجيش اليوناني للتحرك ضد تركيا، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط توترًا بين البلدين بسبب التنقيب عن النفط والغاز".

ووفق صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية؛ فإن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية مستعدة للإقلاع في أي وقت".

وقالت الصحيفة: الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط.

وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطارًا ملاحيًّا قالت فيه: إن السفينة التركية "عروج ريس" ستُجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.