"الشؤون الإسلامية" تقيم حفلاً لتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

بمقرها في إسلام آباد

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الدعوة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، اليوم، حفلاً بمقرها في إسلام آباد، لتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج الباكستانيين.

جاء ذلك بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، ومدير مكتب الدعوة في باكستان متعب بن محمد الجديعي، ومديري المكاتب التابعة للسفارة.

وقال السفير "المالكي"، خلال رعايته للحفل: إن السفارة تشرفت بتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتنفيذاً للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- باستضافة عدد من العلماء والشخصيات من عدة دول، حيث أصدرت السفارة التأشيرات اللازمة للضيوف من باكستان وتزويدهم بتذاكر السفر و"هدية الحاج" المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية، من خلال موقعها ومكانتها الإسلامية تحرص كل الحرص على خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة قضايا الأمة الإسلامية وتوحيد كلمة المسلمين، مؤكداً أن وحدة الأمة الإسلامية هي رسالة المملكة السامية.

ورفع السفير أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على توجيهاتهما الكريمة لتذليل كل الصعاب أمام خدمة الحجاج والمعتمرين، ابتغاء لمرضاة الله تعالى.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على إشرافه ومتابعته لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في جمهورية باكستان، متمنياً لضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين.

من جانبه، رفع وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وحكومته على استضافة الحجاج الباكستانيين، وعلى ما تقدمه المملكة من جهود لخدمة جميع الحجاج، قائلاً إن الأمة الإسلامية تثق في قدرة المملكة على أداء أمانة خدمة المشاعر المقدسة وتوفير كل وسائل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان لضيوف الرحمن.

ولفت إلى مبادرة طريق مكة التي تم تدشينها هذا العام في مطار إسلام آباد الدولي، موضحاً أنها ساهمت في تسهيل إجراءات الحجاج الباكستانيين وخففت من عناء السفر ليتمكنوا من دخول المملكة بيسر وسهولة، قائلاً إن هذه المبادرة تدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية وحرص بضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، برنامج سنوي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتعم فائدته كثير من المسلمين من مختلف الدول ومنها جمهورية باكستان، وجميع المستفيدين من هذا البرنامج يجدون عناية وتقديراً واحتراماً من المشرفين على برنامج الاستضافة، والذين يعملون بتوجيه وإشراف من وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.