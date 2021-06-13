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القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثِّق الواقعة للنيابة

كان بحالة غير طبيعية.. وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة وهو بحالة غير طبيعية، والقبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثِّق الواقعة للنيابة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة وهو بحالة غير طبيعية، والقبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
11:12 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
11:28 PM

القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثِّق الواقعة للنيابة

كان بحالة غير طبيعية.. وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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1,732

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة وهو بحالة غير طبيعية، والقبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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