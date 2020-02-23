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قوات "أردوغان" تتقهقر أمام قصف للنظام السوري في إدلب

أصاب عددًا من الجنود الأتراك

أُصيب عدد من الجنود الأتراك، اليوم (الأحد)، في محافظة إدلب السورية بعدما استهدف النظام السوري رتلًا عسكريًّا تركيًّا بالمدفعية الثقيلة؛ مما دفعه للتقهقر في اتجاه شمال سوريا؛ حسبما نقلت "رويترز" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة، دخلت شمال سوريا اليوم، وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب، لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.

وأضاف أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية، و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير (شباط) الجاري.

وأرسل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية، بعد تصعيد نظام بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد؛ وهو ما دفع ما يقرب من مليون سوري إلى الفرار باتجاه الحدود مع تركيا.

وقُتل حتى الآن 16 جنديًّا تركيًّا منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا هذا الشهر؛ مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا.

سوريا الجنود الأتراك النظام السوري المرصد السوري لحقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

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قوات "أردوغان" تتقهقر أمام قصف للنظام السوري في إدلب
سبق

أُصيب عدد من الجنود الأتراك، اليوم (الأحد)، في محافظة إدلب السورية بعدما استهدف النظام السوري رتلًا عسكريًّا تركيًّا بالمدفعية الثقيلة؛ مما دفعه للتقهقر في اتجاه شمال سوريا؛ حسبما نقلت "رويترز" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة، دخلت شمال سوريا اليوم، وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب، لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.

وأضاف أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية، و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير (شباط) الجاري.

وأرسل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية، بعد تصعيد نظام بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد؛ وهو ما دفع ما يقرب من مليون سوري إلى الفرار باتجاه الحدود مع تركيا.

وقُتل حتى الآن 16 جنديًّا تركيًّا منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا هذا الشهر؛ مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:11 PM

قوات "أردوغان" تتقهقر أمام قصف للنظام السوري في إدلب

أصاب عددًا من الجنود الأتراك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب عدد من الجنود الأتراك، اليوم (الأحد)، في محافظة إدلب السورية بعدما استهدف النظام السوري رتلًا عسكريًّا تركيًّا بالمدفعية الثقيلة؛ مما دفعه للتقهقر في اتجاه شمال سوريا؛ حسبما نقلت "رويترز" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة، دخلت شمال سوريا اليوم، وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب، لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.

وأضاف أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية، و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير (شباط) الجاري.

وأرسل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية، بعد تصعيد نظام بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد؛ وهو ما دفع ما يقرب من مليون سوري إلى الفرار باتجاه الحدود مع تركيا.

وقُتل حتى الآن 16 جنديًّا تركيًّا منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا هذا الشهر؛ مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا.

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