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الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي بدءاً من الغد .. و #ووهان 8 أبريل

كانت قد أعلنت اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة في المقاطعة "بؤرة التفشي"

أعلنت #الصين، اليوم، رفع قيود الدخول والخروج في إقليم هوبي بدءاً من غد الأربعاء؛ باستثناء مدينة #ووهان التي قالت إنها سترفع قيود السفر عنها في 8 أبريل المقبل.

وكانت الصين قد سجلت 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصينية، أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأضافت، أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.

فيروس كورونا الجديد الصين

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الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي بدءاً من الغد .. و #ووهان 8 أبريل
سبق

أعلنت #الصين، اليوم، رفع قيود الدخول والخروج في إقليم هوبي بدءاً من غد الأربعاء؛ باستثناء مدينة #ووهان التي قالت إنها سترفع قيود السفر عنها في 8 أبريل المقبل.

وكانت الصين قد سجلت 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصينية، أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأضافت، أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:47 AM

الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي بدءاً من الغد .. و #ووهان 8 أبريل

كانت قد أعلنت اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة في المقاطعة "بؤرة التفشي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #الصين، اليوم، رفع قيود الدخول والخروج في إقليم هوبي بدءاً من غد الأربعاء؛ باستثناء مدينة #ووهان التي قالت إنها سترفع قيود السفر عنها في 8 أبريل المقبل.

وكانت الصين قد سجلت 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصينية، أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأضافت، أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.

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