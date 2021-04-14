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5 آليات وضوابط لعمرة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

"القادمين" بتأشيرات دخول للعمرة:

نشرت وزارة الحج والعمرة ‏‎آليات وضوابط إصدار التصاريح للمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات عمرة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من المحصنين.

وتضمنت الآليات: التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل ست ساعات من أداء العمرة، ثم التحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ثم تسليم المعتمر الأسورة الخاصة به، والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز، وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة، ثم إبراز الأسورة عند الوصول بمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر التصريح، ثم الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.

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5 آليات وضوابط لعمرة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
سبق

نشرت وزارة الحج والعمرة ‏‎آليات وضوابط إصدار التصاريح للمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات عمرة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من المحصنين.

وتضمنت الآليات: التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل ست ساعات من أداء العمرة، ثم التحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ثم تسليم المعتمر الأسورة الخاصة به، والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز، وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة، ثم إبراز الأسورة عند الوصول بمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر التصريح، ثم الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
01:57 AM

5 آليات وضوابط لعمرة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

"القادمين" بتأشيرات دخول للعمرة:

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,675

نشرت وزارة الحج والعمرة ‏‎آليات وضوابط إصدار التصاريح للمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات عمرة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من المحصنين.

وتضمنت الآليات: التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل ست ساعات من أداء العمرة، ثم التحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ثم تسليم المعتمر الأسورة الخاصة به، والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز، وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة، ثم إبراز الأسورة عند الوصول بمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر التصريح، ثم الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.

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