"الأرصاد": رياح وأتربة على "الحناكية والعلا"

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والعلا لهذا اليوم.
وتضمنت الحالة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ بمدى الرؤية.
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والعلا لهذا اليوم.
وتضمنت الحالة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ بمدى الرؤية.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والعلا لهذا اليوم.
وتضمنت الحالة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ بمدى الرؤية.
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والعلا لهذا اليوم.
وتضمنت الحالة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ بمدى الرؤية.