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"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

يدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة"

أعلن تطبيق تصفح مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقديمه خدمة جديدة حصرية لأصحاب جهاز من إنتاج شركة "جوجل".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" يتيح حاليًا إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بتقنية "8كى" فقط على أجهزة "أندرويد تي في".

كما يتيح "يوتيوب" أيضًا إمكانية تشغيل تلك المقاطع بالتقنية فائقة الدقة دون الحاجة إلى إنترنت.

وأشارت "غوغل" إلى أنها ستمد تحديث "يويتوب" الجديد على أجهزة التلفاز، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10" فما فوق في وقت لاحق، ولعدد محدود من المستخدمين.

ويدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة"، والتي تقسم المقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول يمكن أن يتنقل المستخدم عبرها بدلًا من الاضطرار إلى تصفح الفيديو بالكامل للوصول إلى المشهد المرغوب.

يوتيوب شركة جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط
سبق

أعلن تطبيق تصفح مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقديمه خدمة جديدة حصرية لأصحاب جهاز من إنتاج شركة "جوجل".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" يتيح حاليًا إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بتقنية "8كى" فقط على أجهزة "أندرويد تي في".

كما يتيح "يوتيوب" أيضًا إمكانية تشغيل تلك المقاطع بالتقنية فائقة الدقة دون الحاجة إلى إنترنت.

وأشارت "غوغل" إلى أنها ستمد تحديث "يويتوب" الجديد على أجهزة التلفاز، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10" فما فوق في وقت لاحق، ولعدد محدود من المستخدمين.

ويدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة"، والتي تقسم المقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول يمكن أن يتنقل المستخدم عبرها بدلًا من الاضطرار إلى تصفح الفيديو بالكامل للوصول إلى المشهد المرغوب.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
09:41 AM

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

يدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تطبيق تصفح مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقديمه خدمة جديدة حصرية لأصحاب جهاز من إنتاج شركة "جوجل".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" يتيح حاليًا إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بتقنية "8كى" فقط على أجهزة "أندرويد تي في".

كما يتيح "يوتيوب" أيضًا إمكانية تشغيل تلك المقاطع بالتقنية فائقة الدقة دون الحاجة إلى إنترنت.

وأشارت "غوغل" إلى أنها ستمد تحديث "يويتوب" الجديد على أجهزة التلفاز، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10" فما فوق في وقت لاحق، ولعدد محدود من المستخدمين.

ويدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة"، والتي تقسم المقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول يمكن أن يتنقل المستخدم عبرها بدلًا من الاضطرار إلى تصفح الفيديو بالكامل للوصول إلى المشهد المرغوب.

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