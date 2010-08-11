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بعد أن رمى الحجاج جمراتهم.. الكشافة يستقبلونهم بصيحات وأهازيج كشفية

أنهت عملية المسح وجمع المعلومات الميدانية لمساعدة الحجاج

بصيحات وأهازيج كشفية مختلفة، استقبلت فِرَق الكشافة حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد وقوفهم في عرفات، وكانت "سبق" قد رصدت استعداد فِرَق الكشافة حيث توزعوا في الأماكن التي خصصت لهم.

وأنهى أفراد الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعريْ منى وعرفات؛ بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات والتعرف على المعالم؛ حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من إرشاد التائهين.

وتستقبل الكشافة العربية السعودية ضيوف الرحمن بسبعة آلاف كشاف، بالإضافة إلى تقنيات حديثة استخدمت فيها هذا العام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحجاج.

وكانت الكشافة العربية السعودية قد استعدت منذ نهاية حج العام الماضي؛ من خلال الاجتماعات مع كل القطاعات، وتقييم الأعمال، ووضع خطة الاستعداد التي يتم إبلاغها للقطاعات الكشفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أن رمى الحجاج جمراتهم.. الكشافة يستقبلونهم بصيحات وأهازيج كشفية
سبق

بصيحات وأهازيج كشفية مختلفة، استقبلت فِرَق الكشافة حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد وقوفهم في عرفات، وكانت "سبق" قد رصدت استعداد فِرَق الكشافة حيث توزعوا في الأماكن التي خصصت لهم.

وأنهى أفراد الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعريْ منى وعرفات؛ بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات والتعرف على المعالم؛ حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من إرشاد التائهين.

وتستقبل الكشافة العربية السعودية ضيوف الرحمن بسبعة آلاف كشاف، بالإضافة إلى تقنيات حديثة استخدمت فيها هذا العام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحجاج.

وكانت الكشافة العربية السعودية قد استعدت منذ نهاية حج العام الماضي؛ من خلال الاجتماعات مع كل القطاعات، وتقييم الأعمال، ووضع خطة الاستعداد التي يتم إبلاغها للقطاعات الكشفية.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:52 AM

بعد أن رمى الحجاج جمراتهم.. الكشافة يستقبلونهم بصيحات وأهازيج كشفية

أنهت عملية المسح وجمع المعلومات الميدانية لمساعدة الحجاج

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
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1,905

بصيحات وأهازيج كشفية مختلفة، استقبلت فِرَق الكشافة حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد وقوفهم في عرفات، وكانت "سبق" قد رصدت استعداد فِرَق الكشافة حيث توزعوا في الأماكن التي خصصت لهم.

وأنهى أفراد الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعريْ منى وعرفات؛ بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات والتعرف على المعالم؛ حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من إرشاد التائهين.

وتستقبل الكشافة العربية السعودية ضيوف الرحمن بسبعة آلاف كشاف، بالإضافة إلى تقنيات حديثة استخدمت فيها هذا العام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحجاج.

وكانت الكشافة العربية السعودية قد استعدت منذ نهاية حج العام الماضي؛ من خلال الاجتماعات مع كل القطاعات، وتقييم الأعمال، ووضع خطة الاستعداد التي يتم إبلاغها للقطاعات الكشفية.

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