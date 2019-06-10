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سيناريوهات الموت غرقًا تعود بـ"حقو جازان".. "سبق" ترصد وانفجار يحدق

حُفَر نهل الرمال تتحول إلى مصائد ومطالبات بتطبيق النظام على من أحدثها

رصدت عدسة "سبق" حُفَر شرق قرية الخبطة بمحافظة بيش بالقرب من مركز الحقو، وقد امتلأت بمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا؛ مما قد يعيد سيناريوهات الموت غرقًا في المستنقعات التي تخلفها حُفَر نهل الرمال.

وأشار أشخاص من الخبطة إلى أن المنطقة التي تقع فيها الحُفَر، بالقرب من وادي قرى ومجرى الشراع، وهي تعتبر منطقة زوار للتنزه في الأودية أحيانًا وكذلك منطقة الرعاة والأغنام؛ مما قد يكبدهم خسائر في ماشيهم؛ مطالبين بتطبيق النظام على من أحدث تلك الحُفَر وتركها.

كما رصدت "سبق" جانبًا آخر وقد حول مجرى الشراع إلى سد ترابي قد يشكل خطورة بالغة عند انفجاره.

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سيناريوهات الموت غرقًا تعود بـ"حقو جازان".. "سبق" ترصد وانفجار يحدق
سبق

رصدت عدسة "سبق" حُفَر شرق قرية الخبطة بمحافظة بيش بالقرب من مركز الحقو، وقد امتلأت بمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا؛ مما قد يعيد سيناريوهات الموت غرقًا في المستنقعات التي تخلفها حُفَر نهل الرمال.

وأشار أشخاص من الخبطة إلى أن المنطقة التي تقع فيها الحُفَر، بالقرب من وادي قرى ومجرى الشراع، وهي تعتبر منطقة زوار للتنزه في الأودية أحيانًا وكذلك منطقة الرعاة والأغنام؛ مما قد يكبدهم خسائر في ماشيهم؛ مطالبين بتطبيق النظام على من أحدث تلك الحُفَر وتركها.

كما رصدت "سبق" جانبًا آخر وقد حول مجرى الشراع إلى سد ترابي قد يشكل خطورة بالغة عند انفجاره.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:23 PM

سيناريوهات الموت غرقًا تعود بـ"حقو جازان".. "سبق" ترصد وانفجار يحدق

حُفَر نهل الرمال تتحول إلى مصائد ومطالبات بتطبيق النظام على من أحدثها

A A A
محمد المواسي - جازان
1
3,675

رصدت عدسة "سبق" حُفَر شرق قرية الخبطة بمحافظة بيش بالقرب من مركز الحقو، وقد امتلأت بمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا؛ مما قد يعيد سيناريوهات الموت غرقًا في المستنقعات التي تخلفها حُفَر نهل الرمال.

وأشار أشخاص من الخبطة إلى أن المنطقة التي تقع فيها الحُفَر، بالقرب من وادي قرى ومجرى الشراع، وهي تعتبر منطقة زوار للتنزه في الأودية أحيانًا وكذلك منطقة الرعاة والأغنام؛ مما قد يكبدهم خسائر في ماشيهم؛ مطالبين بتطبيق النظام على من أحدث تلك الحُفَر وتركها.

كما رصدت "سبق" جانبًا آخر وقد حول مجرى الشراع إلى سد ترابي قد يشكل خطورة بالغة عند انفجاره.

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