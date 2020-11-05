النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الزمالك المصري يضرب موعداً مع الأهلي.. في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أقصى الرجاء البيضاوي بثلاثية

بلغ نادي الزمالك المصري نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي ليضرب موعداً نارياً مع مواطنه الأهلي في النهائي.

وافتتح الرجاء الرياضي المغربي باب التسجيل عن طريق الكونغولي بين مالانغو نغيتا في الدقيقة 47، قبل أن ينتفض الزمالك ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الـ61 ومصطفى محمد "هدفين" في الدقيقتين 85 و88.


وكان الزمالك حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وتأهل بمجموع فوزه بالمباراتين 4-1.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية في 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الزمالك المصري يضرب موعداً مع الأهلي.. في نهائي دوري أبطال إفريقيا
سبق

بلغ نادي الزمالك المصري نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي ليضرب موعداً نارياً مع مواطنه الأهلي في النهائي.

وافتتح الرجاء الرياضي المغربي باب التسجيل عن طريق الكونغولي بين مالانغو نغيتا في الدقيقة 47، قبل أن ينتفض الزمالك ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الـ61 ومصطفى محمد "هدفين" في الدقيقتين 85 و88.


وكان الزمالك حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وتأهل بمجموع فوزه بالمباراتين 4-1.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية في 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
12:48 AM

الزمالك المصري يضرب موعداً مع الأهلي.. في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أقصى الرجاء البيضاوي بثلاثية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
992

بلغ نادي الزمالك المصري نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي ليضرب موعداً نارياً مع مواطنه الأهلي في النهائي.

وافتتح الرجاء الرياضي المغربي باب التسجيل عن طريق الكونغولي بين مالانغو نغيتا في الدقيقة 47، قبل أن ينتفض الزمالك ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الـ61 ومصطفى محمد "هدفين" في الدقيقتين 85 و88.


وكان الزمالك حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وتأهل بمجموع فوزه بالمباراتين 4-1.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية في 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,529
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,876
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,011

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة