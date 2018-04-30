النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك يثمن وضع خادم الحرمين حجر الأساس لمشروع القدية

أكد أنه يأتي في سياق عدة اعتبارات استراتيجية تصبو نحو تحقيقها القيادة

ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-حجر الاساس لمشروع القدية والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة في ابريل من العام الماضي.

وأضاف أن مشروع القدية يأتي في سياق عدة اعتبارات استراتيجية تصبو نحو تحقيقها القيادة وايضا من ضمن عدة مشروعات تسعى من خلالها المملكة الى الانطلاق بشكل متسارع نحو تنمية الإيرادات غير النفطية ولتعدد مصادر الدخل.

وأشار إلى أن المشروع الذي يعد أكبر مشروع ثقافي رياضي ترفيهي سيكون كما قال سمو ولي العهد "معلما حضاريا ومركزا هاما لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل".

وأضاف: "بلادنا ولله الحمد تسير بخطى حثيثة ووفق رؤية واضحة للاستفادة من الامكانيات الضخمة التي تزخر بها بلادنا تاريخيا وجغرافيا والاهم ثقة ولاة الامر بانسان هذه الارض العزيزة ومدى التفاعل السريع والاستفادة من كل الحراك والمعطيات التي توفرها الدولة وتعمل دون توقف لتعزيز النمو الهائل الذي يعم أرجاء الوطن".

ودعا المولى القدير أن يوفق قيادة الوطن لمزيد من العطاء والعون والتوفيق في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يثمن وضع خادم الحرمين حجر الأساس لمشروع القدية
سبق

ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-حجر الاساس لمشروع القدية والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة في ابريل من العام الماضي.

وأضاف أن مشروع القدية يأتي في سياق عدة اعتبارات استراتيجية تصبو نحو تحقيقها القيادة وايضا من ضمن عدة مشروعات تسعى من خلالها المملكة الى الانطلاق بشكل متسارع نحو تنمية الإيرادات غير النفطية ولتعدد مصادر الدخل.

وأشار إلى أن المشروع الذي يعد أكبر مشروع ثقافي رياضي ترفيهي سيكون كما قال سمو ولي العهد "معلما حضاريا ومركزا هاما لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل".

وأضاف: "بلادنا ولله الحمد تسير بخطى حثيثة ووفق رؤية واضحة للاستفادة من الامكانيات الضخمة التي تزخر بها بلادنا تاريخيا وجغرافيا والاهم ثقة ولاة الامر بانسان هذه الارض العزيزة ومدى التفاعل السريع والاستفادة من كل الحراك والمعطيات التي توفرها الدولة وتعمل دون توقف لتعزيز النمو الهائل الذي يعم أرجاء الوطن".

ودعا المولى القدير أن يوفق قيادة الوطن لمزيد من العطاء والعون والتوفيق في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
06:04 PM

أمير تبوك يثمن وضع خادم الحرمين حجر الأساس لمشروع القدية

أكد أنه يأتي في سياق عدة اعتبارات استراتيجية تصبو نحو تحقيقها القيادة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
5
1,132

ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-حجر الاساس لمشروع القدية والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة في ابريل من العام الماضي.

وأضاف أن مشروع القدية يأتي في سياق عدة اعتبارات استراتيجية تصبو نحو تحقيقها القيادة وايضا من ضمن عدة مشروعات تسعى من خلالها المملكة الى الانطلاق بشكل متسارع نحو تنمية الإيرادات غير النفطية ولتعدد مصادر الدخل.

وأشار إلى أن المشروع الذي يعد أكبر مشروع ثقافي رياضي ترفيهي سيكون كما قال سمو ولي العهد "معلما حضاريا ومركزا هاما لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل".

وأضاف: "بلادنا ولله الحمد تسير بخطى حثيثة ووفق رؤية واضحة للاستفادة من الامكانيات الضخمة التي تزخر بها بلادنا تاريخيا وجغرافيا والاهم ثقة ولاة الامر بانسان هذه الارض العزيزة ومدى التفاعل السريع والاستفادة من كل الحراك والمعطيات التي توفرها الدولة وتعمل دون توقف لتعزيز النمو الهائل الذي يعم أرجاء الوطن".

ودعا المولى القدير أن يوفق قيادة الوطن لمزيد من العطاء والعون والتوفيق في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,989
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة