مصدر مسؤول: السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

داعيًا المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعبّر المصدر عن رفض السعودية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازًا لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا لحقوق الأشقاء الفلسطينيين.