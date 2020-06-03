حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 28.233
تسجيل 684 حالة جديدة
ارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 28233، بعد تسجيل 684 إصابة جديدة اليوم (الأربعاء).
وبيّن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن 35 شخصًا جديدًا توفوا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1698، فيما تعافى 8406 شخص من المرض، وفقًا لـ"رويترز".
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 28.233
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-06-03
ارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 28233، بعد تسجيل 684 إصابة جديدة اليوم (الأربعاء).
وبيّن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن 35 شخصًا جديدًا توفوا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1698، فيما تعافى 8406 شخص من المرض، وفقًا لـ"رويترز".
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
10:04 PM
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 28.233
ارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 28233، بعد تسجيل 684 إصابة جديدة اليوم (الأربعاء).
وبيّن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن 35 شخصًا جديدًا توفوا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1698، فيما تعافى 8406 شخص من المرض، وفقًا لـ"رويترز".