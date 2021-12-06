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القنصلية في مورشيوس للمواطنين للراغبين في العودة: تسيير رحلة غدًا إلى جدة

دعت إلى التواصل مع الخطوط السعودية أو الحجز عن طريق موقع الشركة

أوضحت القنصلية العامة للمملكة في مورشيوس، اليوم، أنه سيتم تسيير رحلة غدًا بتاريخ 7 ديسمبر من موريشيوس إلى جدة للمواطنين السعوديين.

وقالت: ننوّه على الجميع بالتواصل مع الخطوط السعودية عن طريق الواتساب على الرقم: 920022222 للاستفادة من تذاكرهم في حال توفر تذاكر لديهم سارية المفعول، أو الحجز عن طريق موقع الخطوط.

يُذكر أنه في نوفمبر الماضي أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في موريشيوس تنبيهًا للمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية موريشيوس بأن الجهات المختصة في الجمهورية أعلنت عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية خلال هذه الفترة.

وأضافت: لضمان سلامة المواطنين تأمل القنصلية من الجميع مراجعة قرارات سفرهم إلى الجمهورية خلال هذه الفترة، مع تمنّياتها للمواطنين ولشعب موريشيوس الصديق بموفور الصحة والسلامة.

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القنصلية في مورشيوس للمواطنين للراغبين في العودة: تسيير رحلة غدًا إلى جدة
سبق

أوضحت القنصلية العامة للمملكة في مورشيوس، اليوم، أنه سيتم تسيير رحلة غدًا بتاريخ 7 ديسمبر من موريشيوس إلى جدة للمواطنين السعوديين.

وقالت: ننوّه على الجميع بالتواصل مع الخطوط السعودية عن طريق الواتساب على الرقم: 920022222 للاستفادة من تذاكرهم في حال توفر تذاكر لديهم سارية المفعول، أو الحجز عن طريق موقع الخطوط.

يُذكر أنه في نوفمبر الماضي أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في موريشيوس تنبيهًا للمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية موريشيوس بأن الجهات المختصة في الجمهورية أعلنت عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية خلال هذه الفترة.

وأضافت: لضمان سلامة المواطنين تأمل القنصلية من الجميع مراجعة قرارات سفرهم إلى الجمهورية خلال هذه الفترة، مع تمنّياتها للمواطنين ولشعب موريشيوس الصديق بموفور الصحة والسلامة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
03:15 PM

القنصلية في مورشيوس للمواطنين للراغبين في العودة: تسيير رحلة غدًا إلى جدة

دعت إلى التواصل مع الخطوط السعودية أو الحجز عن طريق موقع الشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت القنصلية العامة للمملكة في مورشيوس، اليوم، أنه سيتم تسيير رحلة غدًا بتاريخ 7 ديسمبر من موريشيوس إلى جدة للمواطنين السعوديين.

وقالت: ننوّه على الجميع بالتواصل مع الخطوط السعودية عن طريق الواتساب على الرقم: 920022222 للاستفادة من تذاكرهم في حال توفر تذاكر لديهم سارية المفعول، أو الحجز عن طريق موقع الخطوط.

يُذكر أنه في نوفمبر الماضي أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في موريشيوس تنبيهًا للمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية موريشيوس بأن الجهات المختصة في الجمهورية أعلنت عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية خلال هذه الفترة.

وأضافت: لضمان سلامة المواطنين تأمل القنصلية من الجميع مراجعة قرارات سفرهم إلى الجمهورية خلال هذه الفترة، مع تمنّياتها للمواطنين ولشعب موريشيوس الصديق بموفور الصحة والسلامة.

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