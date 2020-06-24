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1080 نائباً أوروبيّاً يطالبون بالتحرك الحازم لمنع إسرائيل من ضم أجزاء بالضفة

حذروا من أن مخطط الاحتلال سيقوض عملية السلام

طالب أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة، قادتهم، اليوم (الأربعاء)، بالتدخل لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، داعين إلى التحرك بشكل حازم للرد على هذا الأمر.

وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، أعرب 1080 نائبًا أوروبيًّا عن قلقهم العميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذروا من أن مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية، وبينها ميثاق الأمم المتحدة.

وذكر النواب أن خطة الرئيس دونالد ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليّاً.

وأضافوا أن أوروبا يجب أن تبادر إلى جمع الأطراف الدولية من أجل منع الضم.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى بنيامين نتانياهو في مخططه، لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27.

الرئيسية/ أخبار العالم

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1080 نائباً أوروبيّاً يطالبون بالتحرك الحازم لمنع إسرائيل من ضم أجزاء بالضفة
سبق

طالب أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة، قادتهم، اليوم (الأربعاء)، بالتدخل لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، داعين إلى التحرك بشكل حازم للرد على هذا الأمر.

وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، أعرب 1080 نائبًا أوروبيًّا عن قلقهم العميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذروا من أن مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية، وبينها ميثاق الأمم المتحدة.

وذكر النواب أن خطة الرئيس دونالد ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليّاً.

وأضافوا أن أوروبا يجب أن تبادر إلى جمع الأطراف الدولية من أجل منع الضم.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى بنيامين نتانياهو في مخططه، لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:38 PM

1080 نائباً أوروبيّاً يطالبون بالتحرك الحازم لمنع إسرائيل من ضم أجزاء بالضفة

حذروا من أن مخطط الاحتلال سيقوض عملية السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة، قادتهم، اليوم (الأربعاء)، بالتدخل لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، داعين إلى التحرك بشكل حازم للرد على هذا الأمر.

وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، أعرب 1080 نائبًا أوروبيًّا عن قلقهم العميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذروا من أن مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية، وبينها ميثاق الأمم المتحدة.

وذكر النواب أن خطة الرئيس دونالد ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليّاً.

وأضافوا أن أوروبا يجب أن تبادر إلى جمع الأطراف الدولية من أجل منع الضم.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى بنيامين نتانياهو في مخططه، لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27.

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