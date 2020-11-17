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إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء

لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي"

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات.

زلزال إندونيسيا

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إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء
سبق

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:55 AM

إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء

لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات.

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