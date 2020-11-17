وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات.

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء.

إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-17 قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء. وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 08:55 AM

إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي"





A A A





2 مشاركة

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات.