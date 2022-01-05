مدرب النصر "روسو" يطالب اللاعبين بـ"لمسة واحدة " أمام ضمك

بتمارين لياقية متنوعة، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته للقاء نظيره ضمك، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية، أمس الثلاثاء، بتمارين لياقية متنوعة، قبل أن يقسم مدرب الفريق الأرجنتيني " روسو" اللاعبين إلى 4 مجموعات لأداء تدريبات تكتيكية وفنية باستخدام الكرة.

كما فرض المدرب على اللاعبين مناورة كروية على ربع الملعب، تركزت على الاستلام والتسليم ولعب الكرة من لمسة واحدة.