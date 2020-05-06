بينهم ضابط كبير.. مقتل 3 من عناصر "الثوري الإيراني" في اشتباكات بكردستان

طهران تكتمت على التفاصيل

قُتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع مجموعة مسلحين في محافظة كردستان بغرب البلاد أمس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إسنا" اليوم (الأربعاء).

وبينت "إسنا" أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل الكولونيل شكيبة سليمي واثنين من عناصر الحرس هما جعفر نزمبور وماجد شكر، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وأضافت أن الاشتباك وقع بالقرب من بلدة ديواندره، دون ذكر تفاصيل عن المجموعة.

من جانبه، ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن القتلى الثلاثة يشيعون اليوم مع مراعاة القواعد الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي، التي فرضت مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وطوال الجزء الأكبر من السنوات الأربعين الأخيرة، تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري ومؤسسات الدولة داخل البلاد.