"تطوير مكة": بدء تلقي الطلبات للوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.
ويتم استقبال الطلبات عبر الرابط: hoshood-mmmsl.com
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.
ويتم استقبال الطلبات عبر الرابط: hoshood-mmmsl.com
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.
ويتم استقبال الطلبات عبر الرابط: hoshood-mmmsl.com
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.
ويتم استقبال الطلبات عبر الرابط: hoshood-mmmsl.com