بسبب الكثافة الطلابية.. "تعليم مكة" يعمّم بنقل 5 برامج للتربية الخاصة لمواقع بديلة

وجهت إدارة التخطيط المدرسي بإعادة تشكيل ميزانيات المدارس المنقول منها البرامج

أصدرت إدارة تعليم مكة المكرمة تعميمًا يتعلق بنقل 5 برامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس ذات الكثافة الطلابية من مواقعها الحالية إلى المواقع البديلة.

جاء ذلك بناءً على محضر الاجتماع المنعقد برئاسة المساعد للشؤون المدرسية وبعض الإدارات المعنية بالتخلص من الكثافة الطلابية في بعض المدارس الملحق بها برامج تربية خاصة.

وقررت الإدارة ثلاث نقاط في التعميم كالتالي: أولاً نقل برامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس ذات الكثافة الطلابية من مواقعها الحالية إلى المواقع البديلة وهي :

1- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية إلى المقر البديل مدرسة هاشم بن عتبة الابتدائية.

2- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة عبدالله خياط المتوسطة إلى مقره البديل مدرسة البشر بن البراء المتوسطة .

3- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة البراء بن مالك الابتدائية بضم مع برنامج التربية الفكرية بمدرسة هاشم بن عتبة الابتدائية.

4- نقل في برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة جبل النور الابتدائية إلى المقر البديل بمدرسة عبدالرحمن الناصر الابتدائية.

5- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة الحديبية الثانوية إلى المقر البديل بمدرسة سفيان بن عوف الثانوية .

ثانيًا: على إدارة التخطيط المدرسي إعادة تشكيل ميزانيات المدارس المنقول منها البرامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التخلص من الكثافة الطلابية.

ثالثًا: على جميع الإدارات ذات العلاقة تنفيذه، كل فيما يخصه، وأصله لإدارة التخطيط المدرسي.