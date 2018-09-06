النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب الكثافة الطلابية.. "تعليم مكة" يعمّم بنقل 5 برامج للتربية الخاصة لمواقع بديلة

وجهت إدارة التخطيط المدرسي بإعادة تشكيل ميزانيات المدارس المنقول منها البرامج

أصدرت إدارة تعليم مكة المكرمة تعميمًا يتعلق بنقل 5 برامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس ذات الكثافة الطلابية من مواقعها الحالية إلى المواقع البديلة.

جاء ذلك بناءً على محضر الاجتماع المنعقد برئاسة المساعد للشؤون المدرسية وبعض الإدارات المعنية بالتخلص من الكثافة الطلابية في بعض المدارس الملحق بها برامج تربية خاصة.

وقررت الإدارة ثلاث نقاط في التعميم كالتالي: أولاً نقل برامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس ذات الكثافة الطلابية من مواقعها الحالية إلى المواقع البديلة وهي :

1- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية إلى المقر البديل مدرسة هاشم بن عتبة الابتدائية.

2- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة عبدالله خياط المتوسطة إلى مقره البديل مدرسة البشر بن البراء المتوسطة .

3- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة البراء بن مالك الابتدائية بضم مع برنامج التربية الفكرية بمدرسة هاشم بن عتبة الابتدائية.

4- نقل في برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة جبل النور الابتدائية إلى المقر البديل بمدرسة عبدالرحمن الناصر الابتدائية.

5- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة الحديبية الثانوية إلى المقر البديل بمدرسة سفيان بن عوف الثانوية .

ثانيًا: على إدارة التخطيط المدرسي إعادة تشكيل ميزانيات المدارس المنقول منها البرامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التخلص من الكثافة الطلابية.

ثالثًا: على جميع الإدارات ذات العلاقة تنفيذه، كل فيما يخصه، وأصله لإدارة التخطيط المدرسي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بسبب الكثافة الطلابية.. "تعليم مكة" يعمّم بنقل 5 برامج للتربية الخاصة لمواقع بديلة
سبق

أصدرت إدارة تعليم مكة المكرمة تعميمًا يتعلق بنقل 5 برامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس ذات الكثافة الطلابية من مواقعها الحالية إلى المواقع البديلة.

جاء ذلك بناءً على محضر الاجتماع المنعقد برئاسة المساعد للشؤون المدرسية وبعض الإدارات المعنية بالتخلص من الكثافة الطلابية في بعض المدارس الملحق بها برامج تربية خاصة.

وقررت الإدارة ثلاث نقاط في التعميم كالتالي: أولاً نقل برامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس ذات الكثافة الطلابية من مواقعها الحالية إلى المواقع البديلة وهي :

1- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية إلى المقر البديل مدرسة هاشم بن عتبة الابتدائية.

2- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة عبدالله خياط المتوسطة إلى مقره البديل مدرسة البشر بن البراء المتوسطة .

3- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة البراء بن مالك الابتدائية بضم مع برنامج التربية الفكرية بمدرسة هاشم بن عتبة الابتدائية.

4- نقل في برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة جبل النور الابتدائية إلى المقر البديل بمدرسة عبدالرحمن الناصر الابتدائية.

5- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة الحديبية الثانوية إلى المقر البديل بمدرسة سفيان بن عوف الثانوية .

ثانيًا: على إدارة التخطيط المدرسي إعادة تشكيل ميزانيات المدارس المنقول منها البرامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التخلص من الكثافة الطلابية.

ثالثًا: على جميع الإدارات ذات العلاقة تنفيذه، كل فيما يخصه، وأصله لإدارة التخطيط المدرسي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
01:52 AM

بسبب الكثافة الطلابية.. "تعليم مكة" يعمّم بنقل 5 برامج للتربية الخاصة لمواقع بديلة

وجهت إدارة التخطيط المدرسي بإعادة تشكيل ميزانيات المدارس المنقول منها البرامج

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
4,843

أصدرت إدارة تعليم مكة المكرمة تعميمًا يتعلق بنقل 5 برامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس ذات الكثافة الطلابية من مواقعها الحالية إلى المواقع البديلة.

جاء ذلك بناءً على محضر الاجتماع المنعقد برئاسة المساعد للشؤون المدرسية وبعض الإدارات المعنية بالتخلص من الكثافة الطلابية في بعض المدارس الملحق بها برامج تربية خاصة.

وقررت الإدارة ثلاث نقاط في التعميم كالتالي: أولاً نقل برامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس ذات الكثافة الطلابية من مواقعها الحالية إلى المواقع البديلة وهي :

1- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية إلى المقر البديل مدرسة هاشم بن عتبة الابتدائية.

2- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة عبدالله خياط المتوسطة إلى مقره البديل مدرسة البشر بن البراء المتوسطة .

3- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة البراء بن مالك الابتدائية بضم مع برنامج التربية الفكرية بمدرسة هاشم بن عتبة الابتدائية.

4- نقل في برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة جبل النور الابتدائية إلى المقر البديل بمدرسة عبدالرحمن الناصر الابتدائية.

5- نقل برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة الحديبية الثانوية إلى المقر البديل بمدرسة سفيان بن عوف الثانوية .

ثانيًا: على إدارة التخطيط المدرسي إعادة تشكيل ميزانيات المدارس المنقول منها البرامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التخلص من الكثافة الطلابية.

ثالثًا: على جميع الإدارات ذات العلاقة تنفيذه، كل فيما يخصه، وأصله لإدارة التخطيط المدرسي.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,080
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,010
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,898
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,142

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة