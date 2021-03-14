كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتورعبدالله المسند، عن خطورة الجزيئات المجهرية العالقة في الجو (الهباء‏‏)، والتي تتزايد كثافتها أثناء وبعد العواصف الرملية الشديدة، مشيرًا أن الهباء يعد بحجم ‏PM2.5‎‏ الأخطر لصغر حجمه وقدرته على الوصول للرئة، كما أنها تقطع ‏مسافات أطول، وتبقى في الهواء فترة أطول، تصل أحياناً إلى بضعة أيام. وفي مستهل مقاله أجاب "المسند" عن تساؤله: "أيهما أخطر على الإنسان: وقت العاصفة الرملية أو ما بعدها مباشرة؟" قائلاً: "في الغلاف الجوي الكثير من الجسيمات الدقيقة، أو بعبارة أخرى الجزيئات المجهرية العالقة في الجو (هباء ‏Aerosols‏)، متحدية الجاذبية؛ لخفتها وصغرها ‏المتناهي، وقد تشاهدها تتطاير وتتقلب في الهواء عندما ينفذ شعاع الشمس من كوة ما إلى داخل المنزل، وتزيد كثافة الهباء أثناء وبعد العواصف الرملية الشديدة". وأضاف: "هذا الهباء يكون مصدره عضويًا من مخلفات الإنسان والحيوان والأشجار، أو غير عضوي كالمعادن والصخور جراء العواصف الغبارية، أو قد يكون مصدره الرماد ‏البركاني، أو رماد الشهب المحترقة، أوأملاح البحر المتطايرة جراء اصطفاق الأمواج بعضها ببعض".‏ ومضى "المسند" قائلاً: "لك أن تتخيل صغر حجم الهباء الذي ينقله الغبار وخطورته على الصحة، وذلك عندما تدرك أن محيط الشعرة الواحدة من رأس الإنسان تتراوح من 50-70 ميكرونًا، ‏بينما الهباء المتطاير محيطه يبلغ 2.5 ميكرون فقط، ويشار له بـ ‏‎ ".(PM2.5)‎ وأضاف: "بعبارة أخرى، تستطيع عشرات الذرات من الهباء الرسو فوق قمة الشعرة المدببة في نظرنا! ‏أرأيت كيف هي متناهية في الصغر وهي غيرمرئية. (‏4 من ذرات من ‏PM2.5‎‏ تعادل ذرة من ‏PM10‎‏، و20 ذرة من ‏PM2.5‎‏ تعادل ذرة واحدة من ذرات الضباب، و40 ذرة ‏من ‏PM2.5‎‏ تعادل وتساوي حجم ذرة غبار مشاهدة ‏بالعين المجردة). وأوضح أن الهباء يعد بحجم ‏PM2.5‎‏ الأخطر لصغر حجمه وقدرته على الوصول إلى الرئة، كما أنها تقطع ‏مسافات أطول، وتبقى في الهواء فترة أطول، تصل أحياناً إلى بضعة أيام.‏ وأضاف: "هنا تكمن الخطورة في استنشاق هواء ملوث، ومفعم بالهباء المتطاير، والذي يجري مع مجرى الهواء، حتى يبلغ الرئة فيستوطن فيها لفترة طويلة، مشكلاً هذا الجسم ‏الغريب مشاكل صحية لا تخفى على الأطباء،‎ ‎ومنها أنها تُعرض وظائف الرئة للخطر، والربو، والتهاب الجهازالتنفسي، وفي دول الاتحاد الأوروبي تسبب انتشار ‏PM2.5‎‏ ‏في خفض متوسط العمر بنحو 8.6 أشهر وفقاً لدراسات علمية". وتابع "المسند": "أثبتت الدراسات العلمية أن الذين يعانون من أمراض القلب، والأطفال، وكبار السن هم الأكثر عرضة ‏للتحسس من التلوث بالجسيمات الدقيقة ‏PM2.5‎‏".‏ واختتم "المسند": "عليه أهيب بالجميع استخدام كمامات متطورة، وعملية تُلبس أثناء العواصف الغبارية، خاصة عندما تكون أجواء الغبار كالضباب بيضاء كما الوضع حالياً في #حائل ‏‏#القصيم #الرياض#المدينة وشرق جبال السروات، وعلى أقل تقدير تلطموا."‏ واستطرد: "أهيب أيضًا بالجهات المعنية زرع محطات رصد قياس مدى التلوث وانتشار وكثافة الهباء بحجم ‏‎ (PM2.5)‎في المدن والمحافظات، وإتاحة المؤشر الرقمي للجمهور على ‏الإنترنت، فإذا ما بلغت نسبة محددة يحددها المختصون؛ عُلقت الدراسة، وأديت الصلاة في البيوت، وأُجلت المناسبات".

أيهما أخطر على الإنسان: وقت العاصفة الرملية أو ما بعدها مباشرة؟ عبدالحكيم شار سبق 2021-03-14 كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتورعبدالله المسند، عن خطورة الجزيئات المجهرية العالقة في الجو (الهباء‏‏)، والتي تتزايد كثافتها أثناء وبعد العواصف الرملية الشديدة، مشيرًا أن الهباء يعد بحجم ‏PM2.5‎‏ الأخطر لصغر حجمه وقدرته على الوصول للرئة، كما أنها تقطع ‏مسافات أطول، وتبقى في الهواء فترة أطول، تصل أحياناً إلى بضعة أيام.



وفي مستهل مقاله أجاب "المسند" عن تساؤله: "أيهما أخطر على الإنسان: وقت العاصفة الرملية أو ما بعدها مباشرة؟" قائلاً: "في الغلاف الجوي الكثير من الجسيمات الدقيقة، أو بعبارة أخرى الجزيئات المجهرية العالقة في الجو (هباء ‏Aerosols‏)، متحدية الجاذبية؛ لخفتها وصغرها ‏المتناهي، وقد تشاهدها تتطاير وتتقلب في الهواء عندما ينفذ شعاع الشمس من كوة ما إلى داخل المنزل، وتزيد كثافة الهباء أثناء وبعد العواصف الرملية الشديدة".



وأضاف: "هذا الهباء يكون مصدره عضويًا من مخلفات الإنسان والحيوان والأشجار، أو غير عضوي كالمعادن والصخور جراء العواصف الغبارية، أو قد يكون مصدره الرماد ‏البركاني، أو رماد الشهب المحترقة، أوأملاح البحر المتطايرة جراء اصطفاق الأمواج بعضها ببعض".‏



ومضى "المسند" قائلاً: "لك أن تتخيل صغر حجم الهباء الذي ينقله الغبار وخطورته على الصحة، وذلك عندما تدرك أن محيط الشعرة الواحدة من رأس الإنسان تتراوح من 50-70 ميكرونًا، ‏بينما الهباء المتطاير محيطه يبلغ 2.5 ميكرون فقط، ويشار له بـ ‏‎ ".(PM2.5)‎



وأضاف: "بعبارة أخرى، تستطيع عشرات الذرات من الهباء الرسو فوق قمة الشعرة المدببة في نظرنا! ‏أرأيت كيف هي متناهية في الصغر وهي غيرمرئية. (‏4 من ذرات من ‏PM2.5‎‏ تعادل ذرة من ‏PM10‎‏، و20 ذرة من ‏PM2.5‎‏ تعادل ذرة واحدة من ذرات الضباب، و40 ذرة ‏من ‏PM2.5‎‏ تعادل وتساوي حجم ذرة غبار مشاهدة ‏بالعين المجردة).



وأوضح أن الهباء يعد بحجم ‏PM2.5‎‏ الأخطر لصغر حجمه وقدرته على الوصول إلى الرئة، كما أنها تقطع ‏مسافات أطول، وتبقى في الهواء فترة أطول، تصل أحياناً إلى بضعة أيام.‏



وأضاف: "هنا تكمن الخطورة في استنشاق هواء ملوث، ومفعم بالهباء المتطاير، والذي يجري مع مجرى الهواء، حتى يبلغ الرئة فيستوطن فيها لفترة طويلة، مشكلاً هذا الجسم ‏الغريب مشاكل صحية لا تخفى على الأطباء،‎ ‎ومنها أنها تُعرض وظائف الرئة للخطر، والربو، والتهاب الجهازالتنفسي، وفي دول الاتحاد الأوروبي تسبب انتشار ‏PM2.5‎‏ ‏في خفض متوسط العمر بنحو 8.6 أشهر وفقاً لدراسات علمية".



وتابع "المسند": "أثبتت الدراسات العلمية أن الذين يعانون من أمراض القلب، والأطفال، وكبار السن هم الأكثر عرضة ‏للتحسس من التلوث بالجسيمات الدقيقة ‏PM2.5‎‏".‏



واختتم "المسند": "عليه أهيب بالجميع استخدام كمامات متطورة، وعملية تُلبس أثناء العواصف الغبارية، خاصة عندما تكون أجواء الغبار كالضباب بيضاء كما الوضع حالياً في #حائل ‏‏#القصيم #الرياض#المدينة وشرق جبال السروات، وعلى أقل تقدير تلطموا."‏



واستطرد: "أهيب أيضًا بالجهات المعنية زرع محطات رصد قياس مدى التلوث وانتشار وكثافة الهباء بحجم ‏‎ (PM2.5)‎في المدن والمحافظات، وإتاحة المؤشر الرقمي للجمهور على ‏الإنترنت، فإذا ما بلغت نسبة محددة يحددها المختصون؛ عُلقت الدراسة، وأديت الصلاة في البيوت، وأُجلت المناسبات".

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 07:25 PM

أيهما أخطر على الإنسان: وقت العاصفة الرملية أو ما بعدها مباشرة؟ "المسند" يُهيب ويحذر من خطورة الهباء





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كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتورعبدالله المسند، عن خطورة الجزيئات المجهرية العالقة في الجو (الهباء‏‏)، والتي تتزايد كثافتها أثناء وبعد العواصف الرملية الشديدة، مشيرًا أن الهباء يعد بحجم ‏PM2.5‎‏ الأخطر لصغر حجمه وقدرته على الوصول للرئة، كما أنها تقطع ‏مسافات أطول، وتبقى في الهواء فترة أطول، تصل أحياناً إلى بضعة أيام.



وفي مستهل مقاله أجاب "المسند" عن تساؤله: "أيهما أخطر على الإنسان: وقت العاصفة الرملية أو ما بعدها مباشرة؟" قائلاً: "في الغلاف الجوي الكثير من الجسيمات الدقيقة، أو بعبارة أخرى الجزيئات المجهرية العالقة في الجو (هباء ‏Aerosols‏)، متحدية الجاذبية؛ لخفتها وصغرها ‏المتناهي، وقد تشاهدها تتطاير وتتقلب في الهواء عندما ينفذ شعاع الشمس من كوة ما إلى داخل المنزل، وتزيد كثافة الهباء أثناء وبعد العواصف الرملية الشديدة".



وأضاف: "هذا الهباء يكون مصدره عضويًا من مخلفات الإنسان والحيوان والأشجار، أو غير عضوي كالمعادن والصخور جراء العواصف الغبارية، أو قد يكون مصدره الرماد ‏البركاني، أو رماد الشهب المحترقة، أوأملاح البحر المتطايرة جراء اصطفاق الأمواج بعضها ببعض".‏



ومضى "المسند" قائلاً: "لك أن تتخيل صغر حجم الهباء الذي ينقله الغبار وخطورته على الصحة، وذلك عندما تدرك أن محيط الشعرة الواحدة من رأس الإنسان تتراوح من 50-70 ميكرونًا، ‏بينما الهباء المتطاير محيطه يبلغ 2.5 ميكرون فقط، ويشار له بـ ‏‎ ".(PM2.5)‎



وأضاف: "بعبارة أخرى، تستطيع عشرات الذرات من الهباء الرسو فوق قمة الشعرة المدببة في نظرنا! ‏أرأيت كيف هي متناهية في الصغر وهي غيرمرئية. (‏4 من ذرات من ‏PM2.5‎‏ تعادل ذرة من ‏PM10‎‏، و20 ذرة من ‏PM2.5‎‏ تعادل ذرة واحدة من ذرات الضباب، و40 ذرة ‏من ‏PM2.5‎‏ تعادل وتساوي حجم ذرة غبار مشاهدة ‏بالعين المجردة).



وأوضح أن الهباء يعد بحجم ‏PM2.5‎‏ الأخطر لصغر حجمه وقدرته على الوصول إلى الرئة، كما أنها تقطع ‏مسافات أطول، وتبقى في الهواء فترة أطول، تصل أحياناً إلى بضعة أيام.‏



وأضاف: "هنا تكمن الخطورة في استنشاق هواء ملوث، ومفعم بالهباء المتطاير، والذي يجري مع مجرى الهواء، حتى يبلغ الرئة فيستوطن فيها لفترة طويلة، مشكلاً هذا الجسم ‏الغريب مشاكل صحية لا تخفى على الأطباء،‎ ‎ومنها أنها تُعرض وظائف الرئة للخطر، والربو، والتهاب الجهازالتنفسي، وفي دول الاتحاد الأوروبي تسبب انتشار ‏PM2.5‎‏ ‏في خفض متوسط العمر بنحو 8.6 أشهر وفقاً لدراسات علمية".



وتابع "المسند": "أثبتت الدراسات العلمية أن الذين يعانون من أمراض القلب، والأطفال، وكبار السن هم الأكثر عرضة ‏للتحسس من التلوث بالجسيمات الدقيقة ‏PM2.5‎‏".‏



واختتم "المسند": "عليه أهيب بالجميع استخدام كمامات متطورة، وعملية تُلبس أثناء العواصف الغبارية، خاصة عندما تكون أجواء الغبار كالضباب بيضاء كما الوضع حالياً في #حائل ‏‏#القصيم #الرياض#المدينة وشرق جبال السروات، وعلى أقل تقدير تلطموا."‏



واستطرد: "أهيب أيضًا بالجهات المعنية زرع محطات رصد قياس مدى التلوث وانتشار وكثافة الهباء بحجم ‏‎ (PM2.5)‎في المدن والمحافظات، وإتاحة المؤشر الرقمي للجمهور على ‏الإنترنت، فإذا ما بلغت نسبة محددة يحددها المختصون؛ عُلقت الدراسة، وأديت الصلاة في البيوت، وأُجلت المناسبات".