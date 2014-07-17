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رئيس "الموانئ" يستقبل 1500 حاج سوداني بميناء جدة الإسلامي

اطمأن على سير كافة الإجراءات وقدم لهم هدايا

استقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، بميناء جدة الإسلامي اليوم، فوجاً من ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان قدموا علی متن سفینتین، الأولى تحمل اسم "نور" وعلی متنها ٧٠٠ حاج، والسفینة الأخری "رحال" وعلی متنها ٨٣٣ حاجاً.

ورحب رئيس الموانئ بهم، متمنياً لهم حجاً مبروراً، موضحاً أن كافة إمكانات الميناء في خدمتهم، وقد قدم لهم هدايا عبارة عن حقائب بها مستلزمات تفيد الحاج بتلك المناسبة.

كما اطمأن على سير كافة الإجراءات التي اتخذها ميناء جدة الإسلامي لخدمة ضيوف الرحمن، وبما يكفل لهم أداء تلك الشعيرة منذ لحظة وصولهم لحين مغادرتهم لبلادهم مصحوبين بالسلامة بعد أداء النسك.

وتشرف الهيئة العامة للموانئ كل عام على خطة موسم الحج التي يعدها الميناء، والتي تتضمن تجهيز الصالات الخمس بمحطة الركاب أثناء القدوم والمغادرة، وتسخير كافة الإمكانات من قاطرات لتسهيل دخول السفن وترصيفها وتوفير ملاحة آمنة، إلى جانب توفير حافلات مكيفة لنقل الحجاج من أرصفة السفن إلى صالات القدوم، وتوفير أعداد كافية من عربات نقل الأمتعة، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية الأولية للحجاج عبر تجهيز سيارات إسعاف لنقل أي حالات تستلزم علاجها بالمستشفيات.

كما سخر الميناء أعداداً كافية من المهندسين والفنيين والعمالة، لمقابلة أي خدمات إضافية تحتاجها الصالات أثناء وجود الحجاج.

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رئيس "الموانئ" يستقبل 1500 حاج سوداني بميناء جدة الإسلامي
سبق

استقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، بميناء جدة الإسلامي اليوم، فوجاً من ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان قدموا علی متن سفینتین، الأولى تحمل اسم "نور" وعلی متنها ٧٠٠ حاج، والسفینة الأخری "رحال" وعلی متنها ٨٣٣ حاجاً.

ورحب رئيس الموانئ بهم، متمنياً لهم حجاً مبروراً، موضحاً أن كافة إمكانات الميناء في خدمتهم، وقد قدم لهم هدايا عبارة عن حقائب بها مستلزمات تفيد الحاج بتلك المناسبة.

كما اطمأن على سير كافة الإجراءات التي اتخذها ميناء جدة الإسلامي لخدمة ضيوف الرحمن، وبما يكفل لهم أداء تلك الشعيرة منذ لحظة وصولهم لحين مغادرتهم لبلادهم مصحوبين بالسلامة بعد أداء النسك.

وتشرف الهيئة العامة للموانئ كل عام على خطة موسم الحج التي يعدها الميناء، والتي تتضمن تجهيز الصالات الخمس بمحطة الركاب أثناء القدوم والمغادرة، وتسخير كافة الإمكانات من قاطرات لتسهيل دخول السفن وترصيفها وتوفير ملاحة آمنة، إلى جانب توفير حافلات مكيفة لنقل الحجاج من أرصفة السفن إلى صالات القدوم، وتوفير أعداد كافية من عربات نقل الأمتعة، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية الأولية للحجاج عبر تجهيز سيارات إسعاف لنقل أي حالات تستلزم علاجها بالمستشفيات.

كما سخر الميناء أعداداً كافية من المهندسين والفنيين والعمالة، لمقابلة أي خدمات إضافية تحتاجها الصالات أثناء وجود الحجاج.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:13 PM

رئيس "الموانئ" يستقبل 1500 حاج سوداني بميناء جدة الإسلامي

اطمأن على سير كافة الإجراءات وقدم لهم هدايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، بميناء جدة الإسلامي اليوم، فوجاً من ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان قدموا علی متن سفینتین، الأولى تحمل اسم "نور" وعلی متنها ٧٠٠ حاج، والسفینة الأخری "رحال" وعلی متنها ٨٣٣ حاجاً.

ورحب رئيس الموانئ بهم، متمنياً لهم حجاً مبروراً، موضحاً أن كافة إمكانات الميناء في خدمتهم، وقد قدم لهم هدايا عبارة عن حقائب بها مستلزمات تفيد الحاج بتلك المناسبة.

كما اطمأن على سير كافة الإجراءات التي اتخذها ميناء جدة الإسلامي لخدمة ضيوف الرحمن، وبما يكفل لهم أداء تلك الشعيرة منذ لحظة وصولهم لحين مغادرتهم لبلادهم مصحوبين بالسلامة بعد أداء النسك.

وتشرف الهيئة العامة للموانئ كل عام على خطة موسم الحج التي يعدها الميناء، والتي تتضمن تجهيز الصالات الخمس بمحطة الركاب أثناء القدوم والمغادرة، وتسخير كافة الإمكانات من قاطرات لتسهيل دخول السفن وترصيفها وتوفير ملاحة آمنة، إلى جانب توفير حافلات مكيفة لنقل الحجاج من أرصفة السفن إلى صالات القدوم، وتوفير أعداد كافية من عربات نقل الأمتعة، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية الأولية للحجاج عبر تجهيز سيارات إسعاف لنقل أي حالات تستلزم علاجها بالمستشفيات.

كما سخر الميناء أعداداً كافية من المهندسين والفنيين والعمالة، لمقابلة أي خدمات إضافية تحتاجها الصالات أثناء وجود الحجاج.

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