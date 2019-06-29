النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. كيف قاد المحقق كونان المواطنة السعودية "أثير" لتعلم اليابانية

تعمل في شركة أفلام منذ ٤ سنوات ومشروع تخرجها سعودي الهوية

أكدت المواطنة السعودية أثير الصغيّر التي رحبت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى اليابان ومشاركته في قمة العشرين، أنها كانت مغرمة بحلقات المحقق كونان وأنها كانت لا تستطيع أن تنتظر حلقاته بدون ترجمة.

وأوضحت "أثير" التي تحمل شهادة الماجستير تخصص الجرافيكس والتصميم الإعلامي وتعمل منذ ٤ سنوات في شركة أفلام يابانية، أن شغفها قادها إلى مشروع تخرج نوعي عن الأنواء والطوالع في السعودية، الذي أعجب لجنة التحكيم ليفوز بجائزة أفضل تصميم.

وقالت "الصغيّر" التي صقلت موهبتها بقراءة الكتب اليابانية وفازت بالمركز الأول في مسابقة خطابة، إن مشروع التخرج كان سعودي الهوية حيث يستطيع المشاهد رؤية الطوالع والأنواء طوال السنة والتغيرات التي تحدث، حيث أخذت الشعر القديم وحيوانات كانت تعيش في البر وصمناها بتقنية 3D باللغة اليابانية.

https://twitter.com/cgcsaudi/status/1144639238866186240?s=21

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. كيف قاد المحقق كونان المواطنة السعودية "أثير" لتعلم اليابانية
سبق

أكدت المواطنة السعودية أثير الصغيّر التي رحبت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى اليابان ومشاركته في قمة العشرين، أنها كانت مغرمة بحلقات المحقق كونان وأنها كانت لا تستطيع أن تنتظر حلقاته بدون ترجمة.

وأوضحت "أثير" التي تحمل شهادة الماجستير تخصص الجرافيكس والتصميم الإعلامي وتعمل منذ ٤ سنوات في شركة أفلام يابانية، أن شغفها قادها إلى مشروع تخرج نوعي عن الأنواء والطوالع في السعودية، الذي أعجب لجنة التحكيم ليفوز بجائزة أفضل تصميم.

وقالت "الصغيّر" التي صقلت موهبتها بقراءة الكتب اليابانية وفازت بالمركز الأول في مسابقة خطابة، إن مشروع التخرج كان سعودي الهوية حيث يستطيع المشاهد رؤية الطوالع والأنواء طوال السنة والتغيرات التي تحدث، حيث أخذت الشعر القديم وحيوانات كانت تعيش في البر وصمناها بتقنية 3D باللغة اليابانية.

https://twitter.com/cgcsaudi/status/1144639238866186240?s=21

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
12:35 AM

شاهد .. كيف قاد المحقق كونان المواطنة السعودية "أثير" لتعلم اليابانية

تعمل في شركة أفلام منذ ٤ سنوات ومشروع تخرجها سعودي الهوية

A A A
زيد الخمشي - الرياض
2
3,881

أكدت المواطنة السعودية أثير الصغيّر التي رحبت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى اليابان ومشاركته في قمة العشرين، أنها كانت مغرمة بحلقات المحقق كونان وأنها كانت لا تستطيع أن تنتظر حلقاته بدون ترجمة.

وأوضحت "أثير" التي تحمل شهادة الماجستير تخصص الجرافيكس والتصميم الإعلامي وتعمل منذ ٤ سنوات في شركة أفلام يابانية، أن شغفها قادها إلى مشروع تخرج نوعي عن الأنواء والطوالع في السعودية، الذي أعجب لجنة التحكيم ليفوز بجائزة أفضل تصميم.

وقالت "الصغيّر" التي صقلت موهبتها بقراءة الكتب اليابانية وفازت بالمركز الأول في مسابقة خطابة، إن مشروع التخرج كان سعودي الهوية حيث يستطيع المشاهد رؤية الطوالع والأنواء طوال السنة والتغيرات التي تحدث، حيث أخذت الشعر القديم وحيوانات كانت تعيش في البر وصمناها بتقنية 3D باللغة اليابانية.

https://twitter.com/cgcsaudi/status/1144639238866186240?s=21

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,354
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,195
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,709
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,083

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة