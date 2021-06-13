عدسة جوية تلتقط صورًا مبهرة تجمع الضوء والظل بمحافظة الوجه
التقطها "الشريف" للإنسان والحيوان والنخل
التقط المصوِّر محمد الشريف بعدسته الجوية صورًا خارجه عن المألوف، جمع فيها بين الضوء والظل.
وجمعت الصور بين الإنسان والحيوان والنخيل في محافظة الوجه ومركز قيال التابعَين لمنطقة تبوك. وأضافت هذه الفكرة جمالاً على جمال الصور والمكان.
وتنشر "سبق" الصور التي حظيت بإشادة واسعة.
محافظة الوجه
عدسة جوية تلتقط صورًا مبهرة تجمع الضوء والظل بمحافظة الوجه
بدر الجبل
سبق
2020-06-13
التقط المصوِّر محمد الشريف بعدسته الجوية صورًا خارجه عن المألوف، جمع فيها بين الضوء والظل.
وجمعت الصور بين الإنسان والحيوان والنخيل في محافظة الوجه ومركز قيال التابعَين لمنطقة تبوك. وأضافت هذه الفكرة جمالاً على جمال الصور والمكان.
وتنشر "سبق" الصور التي حظيت بإشادة واسعة.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:41 AM
عدسة جوية تلتقط صورًا مبهرة تجمع الضوء والظل بمحافظة الوجه
التقطها "الشريف" للإنسان والحيوان والنخل
التقط المصوِّر محمد الشريف بعدسته الجوية صورًا خارجه عن المألوف، جمع فيها بين الضوء والظل.
وجمعت الصور بين الإنسان والحيوان والنخيل في محافظة الوجه ومركز قيال التابعَين لمنطقة تبوك. وأضافت هذه الفكرة جمالاً على جمال الصور والمكان.
وتنشر "سبق" الصور التي حظيت بإشادة واسعة.