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"بن كليب": نستحضر ذكرى اليوم الوطني بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد

قال: نستشعر فيه ما منّ الله علينا من الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة

رفع رئيس مركز سويدان بمحافظة الأفلاج مبارك بن كليب آل عمار الدوسري، آيات التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - والشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال "ابن كليب": نستحضر بفخر واعتزاز ذكرى اليوم الوطني، بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – وواصل أبناؤه الملوك من بعده، وما تحقق على أيدهم من أمن وأمان وتقدم وازدهار وتنمية واستقرار ورسمت رؤية الوطن 2030 فيه مستقبلاً مشرقاً للبلاد.

وأضاف: "في هذا اليوم التاريخي تتجسد اللحمة الوطنية وتظهر مشاعر الفرحة التي تعكس قوة الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب".

وتابع: "في ذكرى اليوم الوطني، نستشعر بما منّ الله، به علينا من نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة والتقدم الذي تشهده المملكة في كل المجالات حتى تبوأت خلالها مراكز مرموقة بين دول العالم".

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"بن كليب": نستحضر ذكرى اليوم الوطني بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد
سبق

رفع رئيس مركز سويدان بمحافظة الأفلاج مبارك بن كليب آل عمار الدوسري، آيات التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - والشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال "ابن كليب": نستحضر بفخر واعتزاز ذكرى اليوم الوطني، بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – وواصل أبناؤه الملوك من بعده، وما تحقق على أيدهم من أمن وأمان وتقدم وازدهار وتنمية واستقرار ورسمت رؤية الوطن 2030 فيه مستقبلاً مشرقاً للبلاد.

وأضاف: "في هذا اليوم التاريخي تتجسد اللحمة الوطنية وتظهر مشاعر الفرحة التي تعكس قوة الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب".

وتابع: "في ذكرى اليوم الوطني، نستشعر بما منّ الله، به علينا من نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة والتقدم الذي تشهده المملكة في كل المجالات حتى تبوأت خلالها مراكز مرموقة بين دول العالم".

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
05:15 PM

"بن كليب": نستحضر ذكرى اليوم الوطني بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد

قال: نستشعر فيه ما منّ الله علينا من الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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رفع رئيس مركز سويدان بمحافظة الأفلاج مبارك بن كليب آل عمار الدوسري، آيات التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - والشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال "ابن كليب": نستحضر بفخر واعتزاز ذكرى اليوم الوطني، بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – وواصل أبناؤه الملوك من بعده، وما تحقق على أيدهم من أمن وأمان وتقدم وازدهار وتنمية واستقرار ورسمت رؤية الوطن 2030 فيه مستقبلاً مشرقاً للبلاد.

وأضاف: "في هذا اليوم التاريخي تتجسد اللحمة الوطنية وتظهر مشاعر الفرحة التي تعكس قوة الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب".

وتابع: "في ذكرى اليوم الوطني، نستشعر بما منّ الله، به علينا من نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة والتقدم الذي تشهده المملكة في كل المجالات حتى تبوأت خلالها مراكز مرموقة بين دول العالم".

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