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هيئة الرياضة: مدينة الملك عبدالله جاهزة لمواجهة الأخضر وسنغافورة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة جاهزية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي سيشهد إقامة مباراة الأخضر الثانية في تصفيات آسيا.


ونشرت الهيئة صورًا للملعب مع تغريدة جاء فيها: "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في أتمّ الجاهزية لاحتضان لقاء الأخضر وسنغافورة مساء غدٍ الخميس، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023".

يذكر أن الأخضر تعادل أمام اليمن في المباراة الأولى بنتيجة 2-2 في لقاء أُقيم بالمنامة.

الهيئة العامة للرياضة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة: مدينة الملك عبدالله جاهزة لمواجهة الأخضر وسنغافورة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة جاهزية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي سيشهد إقامة مباراة الأخضر الثانية في تصفيات آسيا.


ونشرت الهيئة صورًا للملعب مع تغريدة جاء فيها: "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في أتمّ الجاهزية لاحتضان لقاء الأخضر وسنغافورة مساء غدٍ الخميس، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023".

يذكر أن الأخضر تعادل أمام اليمن في المباراة الأولى بنتيجة 2-2 في لقاء أُقيم بالمنامة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:15 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:46 PM

هيئة الرياضة: مدينة الملك عبدالله جاهزة لمواجهة الأخضر وسنغافورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,668

أعلنت الهيئة العامة للرياضة جاهزية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي سيشهد إقامة مباراة الأخضر الثانية في تصفيات آسيا.


ونشرت الهيئة صورًا للملعب مع تغريدة جاء فيها: "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في أتمّ الجاهزية لاحتضان لقاء الأخضر وسنغافورة مساء غدٍ الخميس، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023".

يذكر أن الأخضر تعادل أمام اليمن في المباراة الأولى بنتيجة 2-2 في لقاء أُقيم بالمنامة.

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