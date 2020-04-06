بلجيكا: 185 وفاة و1123 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت بلجيكا 185 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 1632.
وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 20814 مصابًا بعد تسجيل 1123 إصابة جديدة.
سجلت بلجيكا 185 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 1632.
وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 20814 مصابًا بعد تسجيل 1123 إصابة جديدة.بلجيكا فيروس كورونا الجديد
سجلت بلجيكا 185 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 1632.
وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 20814 مصابًا بعد تسجيل 1123 إصابة جديدة.
سجلت بلجيكا 185 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 1632.
وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 20814 مصابًا بعد تسجيل 1123 إصابة جديدة.