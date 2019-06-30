رزق حامد بن مبارك البلادي ،أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، وعضو النادي الأدبي في مدينة جدة بمولوده الثالث ،وأسماه "غيث"، جعله الله قرة عين لوالديه وجعله عبداً صالحاً وحافظاً لكتاب الله تعالى، وأنبته نباتاً حسناً.
"البلادي" يرزق بـ"غيث"
رزق حامد بن مبارك البلادي ،أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، وعضو النادي الأدبي في مدينة جدة بمولوده الثالث ،وأسماه "غيث"، جعله الله قرة عين لوالديه وجعله عبداً صالحاً وحافظاً لكتاب الله تعالى، وأنبته نباتاً حسناً.
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"البلادي" يرزق بـ"غيث"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-30
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
10:32 PM
"البلادي" يرزق بـ"غيث"
رزق حامد بن مبارك البلادي ،أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، وعضو النادي الأدبي في مدينة جدة بمولوده الثالث ،وأسماه "غيث"، جعله الله قرة عين لوالديه وجعله عبداً صالحاً وحافظاً لكتاب الله تعالى، وأنبته نباتاً حسناً.
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