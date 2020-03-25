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كينيا: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

15 شخصًا ينتظرون نتائج الفحوص

أعلن وزير الصحة الكيني موتاهي كاغوي، إصابة تسعة أشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد؛ وهو ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 25، فيما لا يزال 15 شخصًا ينتظرون نتائج الفحوص.

وقالت الوزارة الكينية: الحالات الأخيرة توزعت على أربع مناطق: نيروبي، ومومباسا، وكوالي، وكيليفي؛ لتغطي حيزًا جغرافيًّا واسعًا، خاصة من المناطق الحضرية.

يذكر أن الحكومة الكينية كانت قد أعلنت أنها ستُخضع جميع المسافرين العائدين لفحوص إجبارية للكشف عن الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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كينيا: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الكيني موتاهي كاغوي، إصابة تسعة أشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد؛ وهو ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 25، فيما لا يزال 15 شخصًا ينتظرون نتائج الفحوص.

وقالت الوزارة الكينية: الحالات الأخيرة توزعت على أربع مناطق: نيروبي، ومومباسا، وكوالي، وكيليفي؛ لتغطي حيزًا جغرافيًّا واسعًا، خاصة من المناطق الحضرية.

يذكر أن الحكومة الكينية كانت قد أعلنت أنها ستُخضع جميع المسافرين العائدين لفحوص إجبارية للكشف عن الفيروس.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:50 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:05 PM

كينيا: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

15 شخصًا ينتظرون نتائج الفحوص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكيني موتاهي كاغوي، إصابة تسعة أشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد؛ وهو ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 25، فيما لا يزال 15 شخصًا ينتظرون نتائج الفحوص.

وقالت الوزارة الكينية: الحالات الأخيرة توزعت على أربع مناطق: نيروبي، ومومباسا، وكوالي، وكيليفي؛ لتغطي حيزًا جغرافيًّا واسعًا، خاصة من المناطق الحضرية.

يذكر أن الحكومة الكينية كانت قد أعلنت أنها ستُخضع جميع المسافرين العائدين لفحوص إجبارية للكشف عن الفيروس.

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