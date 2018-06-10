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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

الكويت: شفاء 1126 حالة من كورونا

عدد حالات المتعافين وصل إلى 23288

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 1126 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 23288.

وقال، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد- 19)؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 1126 حالة من كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 1126 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 23288.

وقال، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد- 19)؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:16 PM

الكويت: شفاء 1126 حالة من كورونا

عدد حالات المتعافين وصل إلى 23288

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 1126 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 23288.

وقال، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد- 19)؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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