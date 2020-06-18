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ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

فيما بلغ عدد المتعافين بالمحافظة من الفيروس 2184 حالة

سجلت "الطائف" ولأول مرة، ارتفاعًا في عدد الوفيات اليومي للمصابين بفيروس كورونا، بعد أن أعلن تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي حتى الآن 17 وفاة.

وتم رصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بالمحافظة، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها على مستوى المحافظة ويكسر حاجز الثلاثة آلاف، بعدد 3045 إصابة.

في حين تم تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ويصل الإجمالي إلى 2184 حالة تعافٍ، وفي المقابل ما زال 844 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045
سبق

سجلت "الطائف" ولأول مرة، ارتفاعًا في عدد الوفيات اليومي للمصابين بفيروس كورونا، بعد أن أعلن تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي حتى الآن 17 وفاة.

وتم رصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بالمحافظة، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها على مستوى المحافظة ويكسر حاجز الثلاثة آلاف، بعدد 3045 إصابة.

في حين تم تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ويصل الإجمالي إلى 2184 حالة تعافٍ، وفي المقابل ما زال 844 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
08:01 PM

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

فيما بلغ عدد المتعافين بالمحافظة من الفيروس 2184 حالة

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فهد العتيبي - الطائف
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1,338

سجلت "الطائف" ولأول مرة، ارتفاعًا في عدد الوفيات اليومي للمصابين بفيروس كورونا، بعد أن أعلن تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي حتى الآن 17 وفاة.

وتم رصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بالمحافظة، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها على مستوى المحافظة ويكسر حاجز الثلاثة آلاف، بعدد 3045 إصابة.

في حين تم تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ويصل الإجمالي إلى 2184 حالة تعافٍ، وفي المقابل ما زال 844 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .

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